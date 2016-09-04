به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین پیش از ظهر یکشنبه در اولین جلسه شورای استانی بررسی آسیب های اجتماعی که با حضور مدیران و کارشناسان سازمان تبلیغات اسلامی، مدیرکل حوزه هنری و نماینده خبرگزاری مهر برگزار شد با اشاره به اینکه آسیب های اجتماعی از ابعاد مختلف قابل بررسی است، اظهار داشت: عوامل متعددی در بروز آسیب های اجتماعی موثر هستند لذا ریشه یابی در بحث آسیب های اجتماعی باید با دقت نظر انجام شود.

وجود آسیب های اجتماعی در مناطق کم برخوردار

وی بیان داشت: یک موسسه پژوهشی کار عمیقی در حوزه آسیب های اجتماعی در سطح کشور انجام داده که مورد پشتیبانی و حمایت سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفته است و گزارش این طرح که در همه ابعاد مسائل اجتماعی کار میدانی وسیع انجام شده به مقام معظم رهبری ارائه می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان افزود: پژوهش این موسسه نشان می دهد استان های برخوردار در بحث طلاق، مفاسد اجتماعی و ... وضعیت بدتری نسبت به استان های کمتر برخوردار دارند و این در حالی است که بحث امید به زندگی و رضایت مندی در استان های کمتر برخوردار بیشتر است.

حجت الاسلام مهدوی امین با بیان اینکه مطابق پژوهش صورت گرفته ۸۰ درصد ثروت کشور در مناطق مرکزی کشور جمع شده است، تصریح کرد: یک نابرابری در بحث توزیع اعتبارات در کشور اتفاق افتاده که این نابرابری قبل از انقلاب وجود داشته و بعد از انقلاب نیز ادامه پیدا کرده و این بار کجی که از قبل انقلاب بنا گذاشته شده همچنان ادامه دارد لذا مشاهده می شود مشکلات عمیق در حوزه آسیب های اجتماعی در مناطق کمتر برخوردار بیشتر ایجاد می شود.

ضرورت پیوست اجتماعی برای برنامه های فرهنگی

وی با اشاره به اینکه بیشتر آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی و مهاجرت است، عنوان کرد: با توجه به اینکه فضای معنوی بر کشور حاکم است و مردم ما به مسئولان نظام، شبکه روحانیت و رهبری اعتقاد دارند لذا باید آینده خوبی برای آن ها ترسیم کنیم و تا این سرمایه اجتماعی از بین نرفته در حوزه آسیب های اجتماعی تدبیر اندیشیده شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با تاکید بر اینکه دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی باید از سایر دستگاه ها جلوتر باشند، افزود: سازمان تبلیغات اسلامی نیز باید در حد توان و مقدورات خود در این راستا حرکت کند و ظرفیت ها و ابزار در اختیار را به کار ببرد ولو اینکه بتواند از یک طلاق جلوگیری کند.

حجت الاسلام مهدوی امین گفت: همان طور که برای اجرای هر پروژه اقتصادی و عمرانی باید یک پیوست فرهنگی وجود داشته باشد امروز نیز برای اجرای هر برنامه فرهنگی باید یک پیوست اجتماعی وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد: باید در برنامه های خود سعی کنیم آرام آرام به سمتی پیش برویم که حوزه فرهنگی از آسیب های اجتماعی بکاهد.

برنامه های تبلیغات اسلامی در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به اینکه برای کاهش آسیب های اجتماعی فضای حاکم بر کشور باید درست شود، بیان داشت: فرآیند و سیستم کشور طوری است که فرهنگ کار و تلاش نداریم و تنبلی موجب آسیب های اجتماعی شده است این در حالی است که هر کدام از جوانان ما به خارج کشور می روند هم درس می خوانند و هم کار می کنند لذا این امر نشان می دهد سیستم در کشور مشکل دارد و باید این سیستم عوض شود.

حجت الاسلام مهدوی امین به برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی در کاهش آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: از مبلغین سازمان، حوزه هنری استان و خبرگزاری مهر لرستان درخواست خواهیم کرد که به سمت پرداختن به مسائل اجتماعی و شفاف سازی و اطلاع رسانی در این حوزه بروند.

وی اضافه کرد: در صورت نبود مسجد، هیئت های مذهبی و کانون های فرهنگی در محلات آسیب زا نسبت به ایجاد این اماکن اقدام خواهیم کرد و به سمتی خواهیم رفت که موسسات و نهادهای دینی و مردمی را در راستای کاهش آسیب های اجتماعی حمایت کنیم.