حسین کاویانی درگفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با خسارت اولیه سیل و طوفان اخیر به بخش کشاورزی گلستان گفت: بین ۳۰تا ۴۰ درصد به مزارع سویا، پنبه و شالی خسارت وارد شده که برآورد اولیه خسارت حدود 20 میلیارد تومان است اما پیش بینی می‌شود میزان خسارت از این مقدار بیشتر باشد.

وی با بیان اینکه بیش‌ترین مقدار خسارت به شهرستان بندرگز و بعد از آن شهرستان گرگان بوده است، افزود: در شهرستان بندرگز خسارت به حدود ۱۰۰هکتار از اراضی اعلام شده که ۲۰درصد مربوط به سویا و ۸۰درصد مربوط به شالی بوده است.

کاویانی اظهار کرد: گزارش‌های رسیده از شهرستان مراوه تپه نشان می‌دهد در این شهرستان بیش‌ترین خسارت به گوجه و هندوانه وارد شده است ودر سایر شهرستان‌ها هم بیش‌ترین خسارت مربوط به سویا و پنبه بوده است.

بارندگی های روز جمعه در گلستان باعث خسارت به منازل مسکونی و زمین های کشاورزی شد و همچنین چهار نفر هم بر اثر صاعقه و سیل کشته شدند.



