حفظ جودوکاران در قم دشوار است

سعید علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رشته جودو در قم یکی از رشته‌های در حال توسعه است و تمامی انرژی و توان خود را بر توسعه این رشته در بخش پایه قرار داده‌ایم و خوشبختانه ظرفیت خوبی در این رشته در رده‌های سنی نوجوانان و نونهالان وجود دارد.



وی افزود: با توجه به این که رشته جودو از نظر فیزیکی و تمرینات جسمانی شرایط خاصی را می‌طلبد و فشار زیادی به ورزشکاران این رشته وارد می‌کند جذب ورزشکار به آن نسبت به رشته‌های هم رده سخت‌تر است اما وضعیتی که امروز در جودوی قم دیده می‌شود با گذشته قابل مقایسه نیست.



رئیس هیئت جودوی استان قم گفت: استان قم همواره در جودو در زمره استان‌های فعال به شمار می‌رفته اما کار پایه در این رشته در قم بی نظیر است و تیم‌های جودوی نونهالان و نوجوانان ما در حال حاضر در سطح کشور حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.



علیزاده بیان داشت: حفظ جودوکاران در قم نسبت به جذب ورزشکاران به جودو دشوارتر است چنان که در طی سالیان گذشته بسیار اتفاق افتاده که ورزشکاران زیادی به جودو جذب کرده‌ایم و آن‌ها را آموزش داده‌ایم اما دشواری کار از یک سو و مشکلات سخت افزاری از سوی دیگر به‌تدریج سبب جدایی جودوکاران قم از این رشته شده است.



وی عنوان کرد: خصوصیت ویژه جودوی قم این است که ظرفیت عمده ما در حوزه قهرمانی در خارج از شهر قم قرار دارد به طوری که پایگاه‌های فعال ما در شهرها و بخش‌های تابعه نیروی‌های خوبی را تربیت کرده‌اند که در سطح کشور مدال آور هستند و یا ظرفیت مدال آوری را دارند.



رئیس هیئت جودوی استان قم در مورد وضعیت جودوی بانوان در قم تصریح کرد: با لطف و نگاه ویژه حوزه علمیه خواهران و جامعه الزهرا کمک خوبی به جودوی بانوان قم در حال انجام است و نتیجه این نگاه مثبت نیز در حال مشخص شدن است و به‌تدریج مدال آورانی در بخش بانوان خود را مطرح می‌کنند.