مازندران قطب بزرگ قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام سید مصطفی حسینی صبح یکشنبه در مراسم افتتاحیه سی ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که به میزبانی ساری و در باشگاه برق این شهرستان برگزار شد، اظهارکرد: نبی مکرم اسلام درباره حاملان قرآن تعبیر پرچم داران اسلام را به کار برده اند و در عین حال بر طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ،علمداران و پرچمداران قرآنی جامعه را به سمت قرآن سوق می دهند.

وی افزود: هدف از برگزاری مسابقات قرآنی همین است که حاملان قرآن ، ضمن بهره مندی از نعمت قرآن ، اندوخته های قرآنی خود را افزون تر کرده و با فراهم کردن فضایی مناسب و با ترویج فرهنگ قران جامعه ای قرآنی داشته باشیم.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، ضمن تاکید بر ساری و جاری شدن آیات روشن و روحبخش قرآن کریم در قالب برگزاری مسابقات ، گفت: فضاهایی که در عرصه های فرهنگی، هنری و ورزشی در کشور در قالب مسابقات و المپیاد شکل می گیرد ، قرار گرفتن در عرصه رقابت تنها بخشی از خروجی این رویدادها است زیرا همین رویدادها در عرصه های سیاسی و اقتصادی نقش آفرینی می کند و می تواند مایه مباهات باشد.

حجت الاسلام افزود: در مملکتی که ادعای حکومت قرآن دارد یقینا برگزاری مسابقات قرآن یک رویداد صرف نیست بلکه نخبگان قرآنی می خواهند بازیگران امور اجتماعی باشند لذا ما قرآنیان باید این رویکرد را داشته باشیم.

وی در ادامه بر لزوم بهره مندی بیشتر از ظرفیت های قرآنی تاکید کرد و افزود: باید قرانیان تلاش کنند تا جامعه به سمتی برود که نیاز خود را به قرآن آموزی و مفاهیم قرآن بیشتر احساس کند.

رئیس امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، با بیان اینکه همانطور که دغدغه تامین نیازهای مختلف اعم از خوراک، پوشاک و ... را داریم ، ادامه داد: بایستی به این جایگاه هم برسیم تا کودک قرآنی تربیت کنیم و وقت بیشتری بگذاریم تا از کرامات قرآنی در زندگی بهره مند شویم.

حجت الاسلام حسینی، با اشاره به اینکه بنابر منویات مقام معظم رهبری،حداقل ۱۰ میلیون نفر حافظ قرآن بایستی در جامعه داشته باشیم، افزود: این توصیه معظم له یک حرکت استراتژیک است و یعنی اینکه حداقل یک نفر در یک خانواده فرد قرآنی وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه هر فردی که قرآن بیاموزد و با قرآن مانوس شود در کلیه عرصه های فردی و اجتماعی جور دیگر می اندیشد ، گفت: امیدواریم همه مجموعه فعالیت های مبارک سازمان اوقاف و امور خیریه و دیگر نهادها ما را به اهداف والا این عرصه برساند.

این مسئول، با بیان اینکه استان مازندران یکی از قطب های قرآنی کشور است افزود: این در آسمان استان ستاره های درخشانی در عرصه های مختلف قرآنی وجود دارد و مازندران در کلیه رشته های قرآنی اعم از دعا خوانی، ترتیل، قرائت ، اذان و ... پیشگام است.