آمادگی هلال احمر خراسان جنوبی قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه در دیدار با کارکنان و امدادگران جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی، اظهار کرد: در بروز مشکلات و حوادث هرکسی به فکر خودش است، اما هلال‌احمر برای نجات مردم تلاش می‌کند.

وی با بیان اینکه باید دوستان را در مواقع سختی و مشکلات بشناسیم، افزود: در زمان رفاه و آسایش دوست بسیار است.

آیت‌الله عبادی، جمعیت هلال‌احمر را دوستانی برای جامعه و مردم دانست و گفت: این افراد با حضور در صحنه‌های حوادث به مردم روحیه می‌دهند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه آسیب دیدگان تنها به کمک جسمانی نیاز ندارند، افزود: کمک روحی یکی از نیازهای اساسی این افراد است.

آیت‌الله عبادی با بیان اینکه شغل کاری برای خدمت به مردم یک شانس را فراهم می‌کند، اظهار کرد: هلال‌احمر در زمان سختی‌ها شغلی بسیار ارزشمند برای خدمت به مردم و رسیدن به رتبه‌های سیر و سلوک خداوند است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: شغل هلال‌احمر در مقام عبودیت و اخلاص در عمل می‌تواند ریاضت شرعی باشد.

وی با بیان اینکه هیچ کاری در نزد خداوند بالاتر از خدمت به بندگان نیست، اظهار کرد: خدمت به بندگان خدا در هنگام مصائب و بالا توسط اعضای هلال‌احمر بر ارزش خدماتش می‌افزاید.