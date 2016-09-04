به گزارش خبرگزاری مهر، در طرح «آب و آیینه «به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (س)، جشنی برای خانوادههایی که یک سال، ۲۵ سال و ۵۰ سال از زندگی مشترکشان میگذرد، برگزار خواهد شد.
به همین منظور در در دو هفته گذشته از خانوادههایی که علاقهمند به حضور در این جشن هستند در مراکز فرهنگی هنری مناطق ۲۲گانه ثبت نام به عمل آمد. این جشن در راستای شعار محوری سازمان فرهنگی هنری «تکریم زندگی» و گامی برای تکریم خانواده است.
در همین راستا امروز یکشنبه ۱۴ شهریور ساعت ۱۶ جشن «آب و آیینه» برای ۲۲۰ زوج با یک سال زندگی مشترک از مناطق ۲۲گانه شهر تهران در فرهنگسرای اشراق برگزار میشود. این برنامه با حضور رییس سازمان فرهنگی هنری و مدیران و مسئولان شهری و با اجرای برنامههای آموزشی و تفریحی پذیرای علاقهمندان خواهد بود.
همچنین روز سهشنبه زوجهای با ۲۵ سال زندگی مشترک از سراسر تهران در فرهنگسرای خاوران گرد هم میآیند و جشن «آب و آیینه» پذیرای آنهاست.
این برنامه با برگزاری جشن برای زوجهایی با زندگی مشترک ۵۰ سال در فرهنگسرای امید در هفته اول مهرماه پایان مییابد.
در ادامه اجرای طرح «آب و آیینه» برای اثر بخشی بیشتر، زوجهای سال اولی که در طرح شرکت میکنند، میتوانند از ظرفیتهای مشاورهای سازمان فرهنگی هنری به صورت رایگان تا پایان سال ۱۳۹۵ استفاده کنند.
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