به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از زوج های قدیمی تهرانی که با حضور تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر تهران، مدیران ارشد شهرداری، جمعی از هنرمندان کشور و خانواده این زوج های موفق برگزار شد، زوج های ۷۰ تا ۹۳ ساله، پس از نیم قرن، در فضایی متفاوت و همراه با فرزندان و نوه های خود سر سفره عقد نشستند و به یادگار، عکسی ماندگار گرفتند.

دراین همایش، حجت الاسلام زائری باتاکید بر الگوبرداری از زندگی این پیشکسوتان در زندگی مشترک، خاطرنشان کرد: باید قدردان خداوند متعال باشیم که ما را جزو محبین حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)قرار داده و بتوانیم با بهره گیری از رفتار آن بزرگواران در کنار همسر خود زندگی سرشار از عشق و نشاط را شاهد باشیم.

وی در پایان تصریح کرد: برخی خانواده ها هم‌قفس اند، با هم زندگی می کنند اما دلهایشان با هم نیست امابرخی دیگر هم نفس اند و اگر هم در کنار هم نباشند این جمله را که نام این همایش هم هست به هم می گویند: «عاشقانه تورامیخوانم».

مصطفی منتظرالمهدی، مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران نیز با ابراز خرسندی از حضور پرشور پیشکسوتان و خانواده های آنان در این مراسم گفت: همه ساله اول ذی‌حجه، مصادف با سالروز پیوند آسمانی حضرت امیرالمومنین (ع) و حضرت فاطمه (س) به عنوان روز ازدواج جوانان انتخاب می شد. به همین منظور در سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، مراسم تجلیل از پیشکسوتان با بیش از نیم قرن زندگی مشترک را در دستور کار خود قرار دادیم تا تکریم بازنشسته در کنارخانواده و تکریم آنان در نگاه جامعه را به درستی به جای آوریم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تکریم پیشکسوتان و بازنشستگان وظیفه نسل حاضر است و باید آنرا سرلوحه کار خود قرار دهیم تا به عنوان الگو به نسلهای بعدی هم منتقل شود.

در بخش دیگری از مراسم، از مسن ترین زوج، زوج های خانواده شهدا، کم سن ترین عروس، کم سن ترین داماد، زوج های همکار، زوج های ورزشکار و زوج های دارای بیشترین زندگی مشترک توسط ولی الله شجاع پوریان، عضو شورای اسلامی شهر تهران، جعفر تشکری هاشمی، معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، حجت الاسلام زائری و مهندس مصطفی منتظرالمهدی تقدیر شد.

اهدای مدال با عنوان «عاشقانه تو را می خوانم»، دسته گل عروس و هدایای نقدی به این زوج های عاشق و هنرنمایی استاد علیرضا افتخاری، از دیگر بخش های این برنامه بود.