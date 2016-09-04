به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، در این نشست، آثار تولید شده در کارگاه قصه‌گویی دیجیتال با نام «سکه‌های کهن، صداهای تازه» که با همکاری «گروه قصه‌گویی دیجیتال شهرزاد» در هشتمین جشنواره ماه هشتم در بر اساس گنجینه سکه‌های تاریخی کتابخانه و موزه ملی ملک اجرا شد، به نمایش درآمده و با حضور صاحبان اثر و کارشناسان فرهنگی و موزه‌ای، نقد و بررسی می‌شوند. آثاری که در این نشست به نمایش درمی‌آیند، در واقع کلیپ‌هایی‌اند که بر اساس روایت‌ها و قصه‌های سکه‌های تاریخی گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک در کارگاه قصه‌گویی دیجیتال تولید شده‌اند. حاضران در کارگاه، با دریافتی که از سکه مورد نظر خویش داشته‌اند، این بار با فناوری نوین، داستانی و روایتی آفریده‌اند.

در نشست نمایش و نقد و بررسی آثار تولید شده در کارگاه قصه‌گویی دیجیتال که روز دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ خورشیدی ساعت ۱۵ در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود، صدای سکه‌های تاریخی به بیان‌هایی دیگر شنیده می‌شود. از همه دوستداران تاریخ و فرهنگ دعوت می‌کنیم در این نشست با ما همراه شوند تا به تماشای آثار کارگاه «سکه‌های کهن، صداهای تازه» بنشینند؛ تولیداتی که با بهره‌گیری از تاریخ و به یاری تخیل و خلاقیت، قصه‌های سکه‌های تاریخی را روایت خواهند کرد.

علاقه‌مندان به حضور در این نشست می‌توانند در روز دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ خورشیدی از ساعت ۱۵ به کتابخانه و موزه ملی ملک به نشانی «تهران، میدان امام خمینی، سردر میدان مشق، محوطه باغ ملی» مراجعه کنند.