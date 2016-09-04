سیروس همتی درباره دلیل به تأخیر افتادن آغاز اجرای عمومی نمایش «صبح بخیر» در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به خبرنگار مهر گفت: قرار بود که بعد از پایان جشنواره نمایش عروسکی تهران - مبارک، تعویض صندلی‌های سالن سایه مجموعه تئاتر شهر انجام شود و ما بلافاصله اجرای عمومی نمایش «صبح بخیر» را آغاز کنیم اما این اتفاق نیفتاد.



وی ادامه داد: قرار است مدیریت و همکاران فنی مجموعه تئاتر شهر با شیفت کاری بیشتر، کاری را که در یک هفته انجام می‌شود در کمتر از ۳ روز انجام دهند و صندلی‌های خارجی خریداری شده در سالن سایه نصب شوند. همچنین مدیریت تئاتر شهر این قول را به ما داد که با افزوده شدن ۲ روز به اجرای عمومی نمایش، تأخیر در آغاز اجرا نیز جبران شود. ضمن اینکه قرار است روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه نیز دواجرایی باشیم.



کارگردان نمایش «صبح بخیر» یادآور شد: امیدوارم این اتفاق بیفتد و با تلاش شبانه‌روزی مدیریت و همکاران فنی تئاتر شهر سالن هر چه زودتر برای اجرا تحویل داده شود. طی صحبتی که در جلسه هماهنگی شده بود، قرار بر این بود که اجرای عمومی نمایش را از ۱۴ شهریورماه آغاز کنیم که این اتفاق میسر نشد.



همتی درباره تاریخ آغاز اجرای عمومی نمایش «صبح بخیر» اظهار کرد: قرار است مدیریت مجموعه به من اعلام کند که چه زمانی گیشه فروش بلیت نمایش باز می‌شود. ضمن اینکه اصرار من این است که در روز چهارشنبه یا پنجشنبه هفته جاری اجرای عمومی نمایش را آغاز کنم زیرا یک روز هم به نصب دکور و هماهنگی بازیگران با دکور اختصاص خواهد داشت.



«صبح بخیر» قصه سربازی است که مأموریت پیدا می‌کند تا در شب عملیات صدای آوازی را که باعث آزار فرمانده می‌شود، خاموش کند. سرباز منبع صدا را پیدا می‌کند و متوجه می‌شود که منبع صدا، مرگ فرمانده است.



کامبیز امینی، شهرام مسعودی، آذر سماواتی، علی برجی، آزیتا نوری‌وفا، بهار و نگار همتی در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.