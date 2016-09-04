به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد منصوری پیش از ظهر یکشنبه در اولین جلسه شورای استانی بررسی آسیب های اجتماعی که با حضور مدیران و کارشناسان سازمان تبلیغات اسلامی، مدیرکل حوزه هنری و نماینده خبرگزاری مهر برگزار شد، از طلاق به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی یاد کرد و اظهار داشت: عامل بیشترین طلاق هایی که ما با آن ها برخورد داریم همتا نبودن زوجین و تفاوت فرهنگی آن ها بوده است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از طلاق ها به خاطر انتظارات بیجای زوجین از همدیگر رخ می دهد، افزود: متاسفانه بیشتر این انتظارات بیجا را جامعه ایجاد کرده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خرم آباد یکی از دلایل طلاق را ازدواج افراد در سنین بالا دانست و گفت: برای کاهش طلاق باید سن ازدواج پایین بیاید.

حجت الاسلام منصوری یکی از آسیب های مهم را کاهش جمعیت دانست و بیان داشت: برخی تصور می کنند کاهش جمعیت به دلیل وجود فقر در جامعه است در حالی که خانواده های فقیر اولاد بیشتری نسبت به خانواده های بهره مند دارند بنابراین لازم است روی بحث افزایش جمعیت نیز اقداماتی صورت گیرد.

وی بر لزوم فعال شدن تشکل های فرهنگی در استان تاکید کرد و افزود: تشکل ها و کانون های فرهنگی زیادی در سطح استان وجود دارد که درصد بالایی از آن ها صوری بوده و فعالیت چندانی ندارند لذا برای فعالیت در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی باید فعالیت های میدانی صورت گرفته و فعالیت ها به شکل صوری و آماری نباشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خرم آباد با اشاره به اینکه مهمترین عامل در مسئله بیکاری آمارهای دروغ مسئولان است، عنوان کرد: مسئولین مرتب آمار می دهند که با انجام فلان کار تعداد زیادی اشتغال ایجاد شده درحالی که اصلا هیچ خبری نبوده زیرا اگر در جامعه کاری انجام شود مردم سریعا آن را احساس می کنند، وقتی مردم ایجاد اشتغال را احساس نمی کنند یعنی کاری صورت نگرفته و این آمارهای روی کاغذ فایده ای ندارد.

حجت الاسلام منصوری با تاکید بر اینکه استفاده از توانایی نیروهای محلی برای ایجاد اشتغال در جامعه فراموش شده است، افزود: اگر روی توانایی های محلی در روستاها کار شود بسیاری از مشکلات مربوط به اشتغال استان حل می شود.

وی با بیان اینکه بدپوشی موجود در جامعه کاملا سازمان یافته است، تصریح کرد: در سطح بازارها لباس های مناسب برای زنان و دختران وجود نداشته و در صورت وجود، قیمت آن ها به قدری بالاست که فرد از خرید آن ها منصرف می شود در عوض لباس های نامناسب با کمترین قیمت در بازار ارائه می شود لذا مسئله بدپوششی در جامعه کاملا سازمان یافته و تشکیلاتی است.