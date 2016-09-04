به گزارش خبرنگار مهر، پدرام درخشانی رهبر گروه، آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده سنتور گروه موسیقی «نوباز» در نشست خبری این مجموعه موسیقایی که روز ۱۴ شهریور ماه در تالار وحدت تهران به بهانه برگزاری اولین کنسرت این گروه برپا شد، توضیح داد: گروه «رومی» طی سال های اخیر فعالیت های زیادی در عرصه برگزاری کنسرت ها و تولید آلبوم های رومی ۱، ۲ و ۳ انجام داده است و خوشبختانه در این مدت ضمن اینکه توانستیم با آلبوم رومی ۳ به عنوان آلبوم برتر سال ۹۲ موسیقی معرفی شویم توفیقات زیادی هم در عرصه اجراهای زنده داشتیم اما در این ۱۰ سالی که از فعالیت گروه می گذشت من متوجه شدم که موسیقی ما مقداری یکنواخت شده و لازم است تا با یک تعطیلی چند جانبه در حوزه تولید آلبوم و برگزاری کنسرت فکر جدیدی را وارد فضای کاری خودمان کنیم. به همین منظور به خودم استراحت دادم تا مدتی به یک اجرا و گروه جدید فکر کنم.

وی افزود: به هر ترتیب امکانات تولید و پخش موسیقی با سال هایی که ما در گروه «آویژه» و گروه «رومی» فعالیت می کردیم تفاوت های چشمگیری کرد به همین منظور من در این مدت استراحت و تعطیلی که در کارهایم داشتم تلاش کردم با به روز کردن اینکه قرار است در فعالیت های بعدی به چه چیزی توجه کنم وارد فضای جدیدتری شوم که خوشبختانه این موضوع اتفاق افتاد و من طی ماه های اخیر ضمن تولید کلیپ «چهل مضراب بیات ترک» و ضبط یک آلبوم جدید در فضای کاری جدید، فصل جدیدی از کارهایم را آغاز کردم. اتفاقا در همین حین بود که به پیشنهاد دوست خوبم آقای درفشه پیشنهاد تشکیل یک گروه موسیقی جدید به نام «نوباز» را بررسی کردم و بعد از اینکه با پرهام علیزاده به عنوان خواننده آشنایی پیدا کردم این انگیزه در من به وجود آمد تا در این گروه حضور داشته باشم.

کم کردن ریاضیات برای رسیدن به شیمی

مدیر گروه تعطیل شده «رومی» ادامه داد: با در نظر گرفتن چنین فضایی بود که گروه موسیقی «نوباز» اعلام موجودیت کرده و اگر مشکلی به وجود نیاید به روزهای ۲۰ و ۲۱ شهریورماه در تالار وحدت کنسرتی را برگزار می‌کنیم، ۹۰ درصد کارهای ارائه شده در آن جدید هستند. ما در این کنسرت تلاش کردیم تا اغلب تنظیم ها ساده تر از قبل بوده و پیچیدگی های موسیقی گروه «رومی» را نداشته باشد چرا که ما معتقدیم تماشاگر امروز دیگر حوصله شنیدن موسیقی پیچیده را ندارد. بنابراین ما در این کنسرت تلاش کردیم تا از قسمت ریاضیات کم کنیم و به قسمت های شیمیایی کار اضافه کنیم. به معنای دقیق تر می توان گفت مخاطب در این کنسرت شاهد یک اجرای موسیقی نیمه پاپ است که صرفا موزیک ساده و تجاری نیست اما می تواند در عین رعایت اصول موسیقایی فضای فکری او را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

این نوازنده سنتور در معرفی اعضای ارکستر گروه «نوباز» گفت: هومن غفاری درامز، پاشا هنجنی نی، ژوبین کلهر کمانچه، میلاد درخشانی تار و عود، بابک آخوندی گیتار، حمید بنکدار گیتار باس، علیرضا مصدقی پرکاشن، رضا تاج بخش پیانو و کیبورد، جابر اطاعتی آکاردئون و گارمون و آرین قیطاسی ابوا و ساکسیفون اعضای گروه ما را در این کنسرت تشکیل می دهند. ضمن اینکه ما در این کنسرت علاوه بر اجرای قطعات بی کلام چند اجرای باکلام با استفاده از اشعار فریدون مشیری، اخوان ثالث، سعدی، مولانا و ابوسعید ابوالخیر به خوانندگی پرهام علیزاده خواهیم داشت که تصور می کنم این قطعات نیز می تواند با استقبال مخاطبان رو به رو شود.

روبه رو شدن با یک کنسرت متفاوت

پرهام علیزاده خواننده گروه موسیقی «نوباز» نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در این مجموعه موسیقایی گفت: به اعتقاد من این کنسرت یکی از کنسرت های متفاوتی است که مخاطبان همیشگی موسیقی با آن رو به رو خواهند شد چرا که فضایی که ما می خواهیم در این کنسرت ارائه دهیم متفاوت تر از آن چیزی است که مخاطب شنیده است.

وی افزود: به هر حال موسیقی تلفیقی به معنا و مفهوم کلمه کار ساده‌ای نیست و لازم است یک هنرمند شناخت عمیقی از گونه‌های مختلف موسیقی داشته باشد. به همین جهت با توجه به تنوعی که در این کنسرت در نظر گرفته شده من تصور می کنم مخاطبان می توانند با یک کنسرت متفاوت رو به رو باشند.

این خواننده تصریح کرد: به طور حتم گروه «نوباز» در آینده برنامه های زیادی برای اجرا در تهران، شهرستان ها و کشورهای دیگر خواهد داشت منتهی چنین شرایطی مستلزم شناخته شدن بیشتر است. من هم از جمله خوانندگانی هستم که هنوز آنطور که باید و شاید در بین مردم شناخته نشده ام و امیدوارم حضور در چنین گروه باکیفیتی بتواند در معرفی یک خواننده به عرصه موسیقی کشور تاثیرگذار باشد.