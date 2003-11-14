مهدي اميرآبادي مصدوم شد

به گزارش خبرنگار "مهر" وي كه در جريان ديدار ايران مقابل كره شمالي از ابتدا درتركيب تيم ملي قرار داشت ، در جريان اين ديدار از ناحيه زانو دچار ضرب خوردگي شد اما عليرغم اين آسيب ديدگي به بازي ادامه داد. پس از پايان بازي مصدوميت او شدت بيشتري يافت به حدي كه با درد شديدي در ناحيه زانو روبرو شد.

اميرآبادي به همين جهت در تمرين صبح پنج شنبه تيم سايپا حاضر نشد و به مداواي زانوي مصدومش پرداخت. البته به نظر مي رسد مصدوميت هافبك جوان تيم ملي جدي نباشد و اوبا چند روز استراحت دوباره تمرينات خود را از سر بگيرد.