خرید ۷۴۰ هزار تن گندم در کرمانشاه/ ۶۳ درصد معوقات پرداخت نشده است

حمید بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر، از خرید ۷۴۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی در استان کرمانشاه خبر داد.

سرپرست شرکت غله و بازرگانی استان کرمانشاه اظهار داشت: این میزان خرید تضمینی در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۳ درصد رشد داشته است.

بساطی در خصوص پرداخت معوقات گندمکاران نیز، گفت: مجموع ارزش گندم خریداری شده یک هزار میلیارد تومان است که تا کنون ۳۷۰ میلیارد آن به کشاورزان پرداخت شده است.

وی از تلاش برای پرداخت باقی مانده معوقات در زمانی کوتاه خبر داد و تاکید کرد که کشاورزان در این رابطه نگرانی نداشته باشند.