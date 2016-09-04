محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: به دنبال تعیین سقف پرداختی در شورای حقوق و دستمزد، شرایط و فضا برای پرداخت های عادلانه در حوزه سلامت کشور فراهم شده است و سازمان نظام پرستاری نیز، این آمادگی را دارد که در همین ارتباط با نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر، همکاری کند.

وی با عنوان این مطلب که جامعه پرستاری از اختلاف پرداختی ها در نظام سلامت رنج می برد، گفت: متاسفانه روش پرداخت کارانه در حوزه سلامت، کارایی ندارد و در کشورهایی که چنین روشی ابداع شده بود، حالا منسوخ شده است.

شریفی مقدم تاکید کرد: چاره از جز این نداریم که روش های جدید پرداخت در نظام سلامت را تعریف و تعیین کنیم.

وی با اشاره به تعیین سقف ۲۰ میلیون تومانی در شورای حقوق و دستمزد برای دستگاه های دولتی، گفت: البته با این سقف پرداختی نیز هچنان اختلاف ۲۰ برابری را شاهد هستیم، در حالی که این اختلاف در سایر کشورهای توسعه یافته بین ۷ تا ۱۰ برابر است.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری با اشاره به محدود بودن منابع و در عین حال نامحدود بودن مصارف در کشور، افزود: می بایست ابزار نظارتی در پرداخت ها وجود داشته باشد تا شاهد تکرار فیش های نجومی نباشیم.

شریفی مقدم با عنوان این مطلب که پرداخت کارانه در بیمارستان ها مربوط به ۵۰ سال قبل است، ادامه داد: در حال حاضر کشورهای توسعه یافته دنیا بر اساس شاخص های مشخص، روش های پرداختی در حوزه سلامت را تعریف و تعیین کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه ما هم باید بر اساس استانداردها و شاخص هایی که داریم نسبت به پرداخت ها در حوزه سلامت کشور اقدام کنیم، تصریح کرد: به نظر می رسد با پرداخت های عادلانه در نظام سلامت، انسجام به جامعه پزشکی باز خواهد گشت.

شریفی مقدم از آمادگی سازمان نظام پرستاری برای همکاری با نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر در تعریف و تعیین پرداخت های نظام سلامت خبر داد و گفت: سازمان نظام پرستاری کشور، آمادگی خود را به مجلس اعلام کرده است. ضمن اینکه، طرح اولیه تعیین پرداخت های عادلانه بر اساس شاخص ها و استانداردها را نیز آماده کرده ایم.