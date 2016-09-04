حمید درباغ عنبران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تلاش راه آهن برای ارتقای ایمنی بیش از پیش اظهار داشت: با هدف اجرایی کردن سرعت بیشتر سیر قطارها در رابطه با ایمنی بیشتر نیز تلاش می کنیم و در همین راستا نیز برای اجرای پروژه مذکور، اعتباری معادل یک میلیارد و ۷۳۲ میلیو نو ۵۰۰ هزار ریال از محل اعتبارات راه آهن هزینه شده است.

وی همچنین افزود: پروژه نصب گیره های ضد خزش به دنبال اجرای جوش طویل در سوزن های بتنی و با هدف مهار تنش های حرارتی در تیغه سوزن تعریف و اجرا شده است.

مدیرکل راه آهن شمالشرق (۱) با بیان اینکه این پروژه در قالب یک قرارداد از آذرماه سال۹۴ آغاز و در خرداد ماه امسال به پایان رسیده است، خاطرنشان کرد: طی این مدت تعداد ۲۴۷ سری گیره ضد خزش بر روی سوزن های بتنی ایستگاه های یاتری، دهنمک، سرخدشت، لاهورد، بیابانک، میاندره، آبگرم، گرداب، هفتخوان، لارستان، امروان، سرخده، زرین و کلاتخوان که قبلا به سوزن های سنگین تجهیز شده اند، نصب شده است.