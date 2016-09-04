واحدهای تولید بچه ماهی خاوریاری حمایت می شوند

ایرج رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جایگاه ماهیان خاویاری در محافل شیلاتی و بیولوژی جهان، از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار است.

وی با تاکید براینکه یکی از چند عامل مهم در افزایش تولید ماهیان خاوریاری؛ تامین بچه ماهی است اظهار داشت: درسال گذشته ۲۱.۳ تن گوشت خاویار در ۴ واحد پرورشی در سطح دو شهرستان قزوین و بوئین زهرا تولید شد.

وی اضافه کرد: همچنین از یک واحد فعال پرورشی در شهرستان قزوین۸ کیلو و۹۰۰گرم خاویار استحصال شده است.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: از آنجا که طی سالیان اخیر عوامل متعددی همچون ورود انواع آلودگی ها به دریای خزر، صیدبی رویه قاچاق، از بین رفتن زیستگاههای طبیعی تخم ریزی وبسیاری از فاکتورهای سوء دیگر، سبب کاهش ذخایر این آبزیان گرانقدر باستانی شده مسئولان به تکاپوی دوچندان جهت حفاظت از این امر شدند.

رحمانی؛ اجرای پروژه های متعدد تحقیقاتی، احیاءو بازسازی ذخایر وهمچنین پرورش در آبهای داخلی را از جمله اقدامات در راستای حفاظت از آبزیان در استان و کشور ذکر کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزی مناسب و بکارگیری روشهای نوین بتوان در سالهای آینده به توسعه آبزی پروری در آبهای داخلی در زمینه پرورش ماهیان خاویاری دست یافت.