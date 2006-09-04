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۱۳ شهریور ۱۳۸۵، ۱۷:۲۱

رئيس شوراي اتحاديه اتاق بازرگاني و صنايع كشورهاي عربي؛

خسارت وارده به لبنان افزون بر 10 ميليارد دلار برآورد شده است

رئيس شوراي اتحاديه اتاق بازرگاني و صنايع كشورهاي عربي اعلام كرد كه بنا به گزارشهاي اوليه خسارت وارده به لبنان در اثر جنگ اخير رژيم اسرائيل، افزون بر 10 ميليارد دلار برآورد شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ريانووستي،"عدنان قصار" گفت : "طي 33 روز جنگ اسرائيل، بيش از يك ميليون نفر در لبنان بي خانمان شدند".

وي همچنين در جلسه شوراي تجاري روسيه - كشورهاي عربي تصريح كرد: بيش از 1300نفر از جمله زنان و كودكان در اين جنگ شهيد شدند، بنا بر گزارشهاي اوليه ميزان خسارات وارده در اثر اين جنگ بيش از 10 ميليارد دلار مي باشد".

به گفته وي در حال حاضر يكي از وظايف اصلي در لبنان، بازسازي اين كشور در كوتاه ترين زمان ممكن است.

قصار افزود:"ما عمليات بازسازي را آغاز نموديم. از اينجا من از شما خواهش مي كنم كه به لبنان كمك كنيد كه كشورما دوباره متولد شود".

رژيم اشغالگر قدس در طول تجاوزات وحشيانه 33 روزه خود، هزاران واحد مسكوني مردم بيگناه لبنان را با خاك يكسان كرد و صدها تن را شهيد و هزاران تن ديگر را زخمي و دهها هزار تن را بي خانمان كرد و ميلياردها دلار به تاسيسات زيربنايي و بخش گردشگري وتوريسم به عنوان مهمترين بخش درآمدزايي لبنان وارد كرد و تمام اين جنايات جنگي با حمايت كامل آمريكا و سكوت مفتضحانه جامعه بين المللي انجام شد.با وجود پايان جنگ افروزي رژيم صهيونيستي و صدور قطعنامه 1701 در 14 آگوست(دوشنبه 23 مرداد) همچنان هزاران نظامي صهيونيست در جنوب لبنان حضور دارند.

کد مطلب 376055

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