لزوم نصب دوربین در پایانه های تاکسی برای شناسایی رانندگان شخصی

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با اشاره تضییع حقوق رانندگان تاکسی توسط رانندگان شخصی گفت : درچند روز اخیر بازدیدی از مناطق جنوبی تهران داشتم و پای درد ودل رانندگان تاکسی نشستم . متاسفانه بسیاری از آنان مسئله درگیری با رانندگان شخصی متخلف که حقوق آنان را تضییع می کنند را با بنده مطرح کردند.

وی با اشاره به اینکه این مشکل ابعاد جدی برای پروسه حمل و نقل شهری به شمار می آید؛ گفت : حضور رانندگان شخصی بی نام ونشان از جهت امنیت اخلاقی جامعه برای شهروندان مشکل زاست که بارها نمونه ای از این آسیب ها را در صفحه حوادث روزنامه ها درج شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه درصد بسیاری از این آسیب ها توسط رانندگانی که بدون ثبت رسمی مسافران را جابه جا می کنند، انجام شده است ،گفت :برای حل این مشکل نیازمند همکاری پلیس راهورهستیم زیرا طبق قانون حمل و نقل مسافر توسط راننده شخصی ممنوع است، بنابراین به همکاری پلیس محترم راهور برای حل این معضل امیدوار هستیم.

حسینی با درخواست از مردم برای پرهیز از استفاده از ماشین های شخصی گفت : علاوه بر مردم و پلیس برای حل این مشکل می توان با ابزارهای الکترونیک از حضور رانندگان شخصی در شهر جلوگیری کرد . معاون حمل ونقل ترافیک با اشاره به تصمیمات تازه معاونت وحمل ونقل ترافیک برای حل این مشکل گفت : حل دوربین و ابزار الکترونیک در پایانه ها برای شناسایی رانندگان تاکسی ،یکی از راهکارهای کنترل معضل رانندگان شخصی است که هم اکنون در حال مطالعه و بررسی است .

به گفته حسینی، بعد از مطالعات و بررسی های دقیق و کارشناسی دوربین های الکترونیک برای شناسایی رانندگان شخصی متخلف درپایانه ها نصب خواهد شد.