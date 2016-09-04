برخورداری ۷۳ درصد جمعیت روستایی پلدختر از آب آشامیدنی سالم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا بهاروند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جمعیت روستایی تحت پوشش شرکت آبفار شهرستان پلدختر از مجموع ۲۶۷ روستا، تعداد ۱۲۱ روستا با شش هزار و ۷۰۰ مشترک و جمعیتی بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر است.

وی گفت: بیش از ۷۳ درصد روستائیان شهرستان پلدختر از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار هستند.

مدیر شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر افزود: از مجموع تعداد ۱۰۸ روستای بالای ۲۰ خانوار شهرستان پلدختر ۷۴ روستا تحت پوشش شرکت آبفار قرار دارند.

بهاروند با بیان اینکه آبرسانی به هفت روستای دیگر شهرستان پلدختر در حال انجام است گفت: از سال گذشته تا کنون آبرسانی به ۹ روستا شامل «دوکوهه رشنو»، «باباخوارزم کریم»، «باباخوارزم مجیر»، «بن تومان دو و سه»، «بابابهرام»، «دره اشگفت» و «سرفراش» انجام گرفته و از آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند.