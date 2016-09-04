به گزارش خبرگزاری مهر سردار محمدرضا مقیمی، در خصوص وضعیت و روند تصویب طرح "ممنوعیت حمل سلاح سرد" اظهار داشت: طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد توسط افراد، از سال ۱۳۸۶ تا کنون دو بار در مجلس هفتم و مجلس هشتم شورای اسلامی مطرح و هر دو بار در کمیسیون قضائی مجلس به دلایلی رد شد.

وی با اشاره به اینکه در اواخر دوره نهم مجلس شورای اسلامی موج دوم ممنوعیت حمل و واردات سلاح سرد مطرح شد، افزود: با شروع به کار مجلس دهم ضمن بررسی موضوع در کمیسیون قضائی، قرار شد دو تبصره به ماده ۶۱۷ در فصل هفدهم " بخش جرایم علیه اشخاص و اطفال" در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اضافه شود.

رئیس پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: بر این اساس به زودی این طرح از سوی پلیس آگاهی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی مطرح و برای بررسی به صحن علنی ارجاع داده خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس این قانون « هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر و یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، به شش ماه تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد» و همچنین مجازات شدیدتری برای حاملان سلاح سرد در ارتکاب جرایم در نظر گرفته شود.

رئیس پلیس آگاهی ناجا در خصوص لزوم ممنوعیت حمل و به کارگیری سلاح سرد در نزاع و درگیری ها، بیان داشت: سالانه در بسیاری از جرایم از جمله؛ سرقت به عنف و خفت گیری و...، سلاح سرد وسیله اصلی ارتکاب جرم می باشد.

وقوع بیش از ۴۰ درصد از جرایم قتل در کشور با سلاح سرد

وی اضافه کرد: بر اساس بررسی های به عمل آمده از سال ۱۳۸۰ تاکنون، به طور میانگین حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد جرم قتل کشور با سلاح سرد از جمله؛ قمه، قداره، چاقو، شمشیر و ... صورت گرفته است.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: طبق بررسی های انجام شده در چهار ماهه اول سال جاری در شهرهای بزرگ ۶۰ درصد جرایم قتل با سلاح سرد اتفاق افتاده است و به نظر می‌رسد چنانچه سلاح سرد در اختیار عاملان این جرایم نبود، چه بسا این جرایم نیز انجام نمی شد.

وی با تاکید بر اینکه در ۷۰ درصد نزاع های آنی، وسیله ارتکاب قتل، سلاح سرد بوده است، خاطرنشان کرد: درصد بالایی از حاملان سلاح سرد جوانان بوده‌اند بنابراین تاکید کارشناسان جنایی بیشتر بر مقابله با حمل و به‌کارگیری سلاح سرد می باشد.

رئیس پلیس آگاهی عنوان کرد: وقتی کسی در نزاع، چاقو در اختیار دارد توازن دفاع به نفع او به هم می خورد و حریف را مرعوب و تسلیم خود می کند.

وی اضافه کرد: در مجموع حمل سلاح سرد توسط افراد، احتمال استفاده از آن در هنگامه‌ خشم و در شرایطی که آستانه تحمل آنان پایین آمده و یا در مواقعی که قصد قدرت نمایی و تسلیم حریف را دارند، صورت می گیرد.

تاثیر ممنوعیت سلاح های سرد در کاهش قتل و جرایم

سردار مقیمی با تاکید بر اینکه بی شک ممنوعیت حمل، واردات و تولید سلاح های سرد در کاهش قتل و جرایم دیگر مانند تجاوزجنسی، سرقت به عنف، زورگیری و... تاثیر بسزایی خواهد داشت، گفت: منظور از سلاح سرد ابزاری همانند؛ شمشیر، قمه، خنجر، دشنه و پنجه بوکس است که معمولاً مصرف عمومی ندارد و بیشتر برای استفاده در نزاع و درگیری‌ها به کار می‌روند.

وی گفت: امید است قانون‌گذاران در زمینه طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد سریعتر اقدام کنند.