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۱۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۳۴

رئیس شورای شهر قزوین:

اساس روابط ایران با کشورهای دنیا برابری و برادری است

اساس روابط ایران با کشورهای دنیا برابری و برادری است

قزوین- رئیس شورای شهر قزوین گفت: ایران اسلامی بر اساس معیارهای انسانی و دینی با کشورها و شهرهای مسیر جاده ابریشم در ارتباط خواهد بود.

به گزاری خبرنگار مهر، فرج  الله فصیحی رامندی در اجلاس سراسری شهرداران جاده ابریشم در قزوین که در مسجد النبی (ص) برگزار شد، خاطر نشان کرد: بسیار خوشحالیم که شهرداران مسیر ابریشم گرد هم آمده اندتا مسیر ایجاد ارتباطی چند سویه شکل تازه ای به خود گیرد.

وی بیان کرد: شکوفایی اقتصادی شهرها و معرفی فرهنگ کهن آنها در سایه برگزاری این اجلاس فراهم خواهد شد.

رئیس شورای شهر قزوین با اشاره به برابری و برادری انسان ها بر اساس دین اسلام بیان کرد: به نظر ما روابط انسان ها و کشورها باید براساس روابط برادری و برابری شکل گیرد لذا برنامه ما این است که روابط بین کشورها به بهترین شکل تنظیم و هدایت شود.

فصیحی رامندی تاکید کرد: کشور چین در تنظیم این روابط و شکل گیری این مجموعه متشکریم و اعلام میکنیم روابط ما بر اساس معیارهای انسانی است و امیدواریم این روابط بتواند بر هم افزایی بیشتر شهرها در چهارچوب فرهنگ آنها منجر شود.

وی تاکید کرد: تنظیم روابط هدفمند و برنامه ریزی شده آینده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روشنی برای ملت های مختلف این میسر خواهد داشت.

کد مطلب 3760604

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