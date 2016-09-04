اساس روابط ایران با کشورهای دنیا برابری و برادری است

به گزاری خبرنگار مهر، فرج الله فصیحی رامندی در اجلاس سراسری شهرداران جاده ابریشم در قزوین که در مسجد النبی (ص) برگزار شد، خاطر نشان کرد: بسیار خوشحالیم که شهرداران مسیر ابریشم گرد هم آمده اندتا مسیر ایجاد ارتباطی چند سویه شکل تازه ای به خود گیرد.

وی بیان کرد: شکوفایی اقتصادی شهرها و معرفی فرهنگ کهن آنها در سایه برگزاری این اجلاس فراهم خواهد شد.

رئیس شورای شهر قزوین با اشاره به برابری و برادری انسان ها بر اساس دین اسلام بیان کرد: به نظر ما روابط انسان ها و کشورها باید براساس روابط برادری و برابری شکل گیرد لذا برنامه ما این است که روابط بین کشورها به بهترین شکل تنظیم و هدایت شود.

فصیحی رامندی تاکید کرد: کشور چین در تنظیم این روابط و شکل گیری این مجموعه متشکریم و اعلام میکنیم روابط ما بر اساس معیارهای انسانی است و امیدواریم این روابط بتواند بر هم افزایی بیشتر شهرها در چهارچوب فرهنگ آنها منجر شود.

وی تاکید کرد: تنظیم روابط هدفمند و برنامه ریزی شده آینده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روشنی برای ملت های مختلف این میسر خواهد داشت.