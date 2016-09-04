باغ نظر تملک و تفرجگاه عمومی تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نوربخش معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک با اعلام خبر فوق اظهار داشت: اجرای پروژه های بزرگ فضای سبز در منطقه یک در سال های اخیر در بستر اهداف مختلفی صورت گرفته اند که می توان به احداث بوستان های منطقه ای و فرامنطقه ای به منظور افزایش سرانه فضای سبز منطقه،شناسایی باغات قدیمی و در خطر تخریب برای تملک و تبدیل آنها به بوستان و تفرجگاه عمومی و درنتیجه جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و حفاظت از درختان کهنسال منطقه و به عبارتی تبدیل تهدیدات به فرصتها و... اشاره کرد.

وی گفت: بر همین اساس باغ نظر به مساحت ۵ هزار و ۵۰۰ مترمربع در ناحیه هشت منطقه یک در خیابان شهید لواسانی، خیابان مهدیزاده تملک و پس از اجرای عملیات عمرانی و فضای سبز به بوستان عمومی و تفرجگاه شهری تبدیل شد.

این مسئول افزود: عملیات عمرانی این بوستان به اتمام رسید و در حال حاضر دارای ۲ هزار و ۱۰۰ متر معبر، ساختمان اداری،فضای بازی کودکان و...است.

نوربخش تصریح کرد: با اتمام عملیات عمرانی تکمیل باغچه ها و کاشت گیاهان آغاز شد و در این مرحله ۳ هزار و ۲۴۰ مترمربع فضای سبز با کاشت درختان چنار، بربریس، یاس هلندی، گلدان های نسترن، گلدان های هفت رنگ، ژونی پروس، اسپیره، شیرخشت، پامپاس گراس ایجاد شد.