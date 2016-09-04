  1. جامعه
  2. شهری
۱۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۲۴

باغ نظر تملک و تفرجگاه عمومی تهران شد

باغ نظر تملک و تفرجگاه عمومی تهران شد

به منظور حفظ باغ‌های قدیمی شمال تهران و محافظت از درختان کهنسال و با ارزش آنها، باغ نظر در منطقه یک تملک و جهت استفاده شهروندان به تفرجگاه عمومی شهر تهران تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نوربخش معاون امور شهری و محیط زیست  شهرداری منطقه یک با اعلام خبر فوق اظهار داشت: اجرای پروژه های بزرگ فضای سبز در منطقه یک در سال های اخیر در بستر اهداف مختلفی صورت گرفته اند که می توان به احداث بوستان های منطقه ای و فرامنطقه ای به منظور افزایش سرانه فضای سبز منطقه،شناسایی باغات قدیمی و در خطر تخریب برای تملک و تبدیل آنها به بوستان و تفرجگاه عمومی و درنتیجه  جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و حفاظت از درختان کهنسال منطقه و به عبارتی تبدیل تهدیدات به فرصتها و... اشاره کرد.

وی گفت: بر همین اساس باغ نظر به مساحت ۵ هزار و ۵۰۰ مترمربع در ناحیه هشت منطقه یک در خیابان شهید لواسانی، خیابان مهدیزاده تملک و پس از اجرای عملیات عمرانی و فضای سبز  به بوستان عمومی و تفرجگاه شهری تبدیل شد.

این مسئول افزود:  عملیات عمرانی این بوستان به اتمام رسید و در حال حاضر دارای ۲ هزار و ۱۰۰ متر معبر، ساختمان اداری،فضای بازی کودکان و...است.

نوربخش تصریح کرد:  با اتمام عملیات عمرانی تکمیل باغچه ها و کاشت گیاهان  آغاز شد و  در این مرحله  ۳ هزار و ۲۴۰ مترمربع فضای سبز با کاشت درختان چنار،  بربریس، یاس هلندی،  گلدان های نسترن،  گلدان های هفت رنگ،  ژونی پروس، اسپیره،  شیرخشت،  پامپاس گراس ایجاد شد.

کد مطلب 3760614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها