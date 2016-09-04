پرداخت ۴۹ میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات به صادرکنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح‌آبادی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از پرداخت ۴۹ میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات به حساب صادرکنندگان خبرداد و گفت: دولت تاکنون ۲۲۰ میلیارد یال بابت یارانه سود به حساب این بانک واریز کرده است؛ در حالیکه ما ۴۹ میلیارد ریال یارانه سود به حساب صادرکنندگان واریز کرده‌ایم؛ البته مابقی صادرکنندگان نیز بعد از اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، می‌تواند یارانه سود را دریافت کنند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران افزود: به موازات این، فهرست صادرکنندگان به سازمان توسعه تجارت ارسال شده و پس از تائید این سازمان، مابقی مبالغ به حساب صادرکنندگان واریز می‌شود؛ در عین حال، مبلغ مربوط به یارانه سود برای امسال، بیش از سه هزار میلیارد ریال است که دولت باید آن را پرداخت کند. ‌

وی تصریح کرد:مانده تسهیلات بانک توسعه صادرات در پایان مردادماه سال جاری ۱۳۳ هزار و ۶۴۳ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶.۴ درصد رشد نشان می‌دهد؛ در عین حال ۱۸.۵ درصد تسهیلات پرداخت شده تاکنون به صورت ریالی و ۸۱.۵ درصد به صورت ارزی بوده است؛ همچنین مانده سپرده‌های ریالی این بانک نیز در این مدت ۱۷ هزار و ۱۵۲ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۲۵ درصد رشد داشته است.

صالح‌آبادی مانده سپرده‌های ارزی بانک توسعه صادرات را نیز ۵۲۳ میلیون دلار عنوان و خاطرنشان کرد: سال گذشته این رقم ۵۰ میلیون دلار بوده که بر این اساس در ۵ ماهه امسال، رشد ۱۱ برابری را نشان می‌دهد. این در شرایطی است که ۱۲۶۵ میلیارد ریال ضمانتنامه در ۵ ماهه ابتدای امسال صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۳۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی اظهار داشت: بزرگترین LC تاریخ بانکداری کشور سال گذشته به مبلغ ۲.۲ میلیارد یورو گشایش شده که برای یک پروژه پتروشیمی و از طریق فاینانس چینی بوده است؛ ضمن اینکه برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز از محل صندوق توسعه ملی، ۸۰۰ میلیون دلار اختصاص یافته است.

صالح‌آبادی توجه به واحدهای کوچک و متوسط را راهبرد اصلی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در این زمینه ۲۳۸۴ میلیارد ریال به ۹۸ شرکت کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت شده که سهم بنگاههای استان‌های مهم کشور از جمله تهران، فارس، خراسان رضوی، کرمان و یزد، بالاتر از سایر استانهای کشور بوده است.

وی از اختصاص یک خط اعتباری ۲۰۰ میلیارد ریالی نیز برای تقویت شرکت‌های دانش بنیان خبرداد و گفت: به تازگی این خط اعتباری به ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته؛ همچنین ۲۰۰ میلیون دلار خط اعتباری نیز برای حل مشکل صادرکنندگان ایرانی به عراق اختصاص یافته است.