به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر عطار دبیر سلسله برنامه «شب های فرهنگی، هنری مراغه» گفت: روز بیستم شهریور ماه تالار عبدالقادر مراغی میزبان اهالی هنر، اصحاب رسانه و علاقه مندان این عرصه خواهد بود تا تکریم یدالله صمدی را شاهد باشند.

وی ادامه داد: «شب های مراغه» نهادی است غیرانتفاعی که به همت چند تن از دوستداران حوزه فرهنگ کشور اداره می شود. این سلسله برنامه ها می کوشد با معرفی و بازنمایی مفاخر فرهنگ و هنر ایران در نهاد جوانان بذر آگاهی و همت بکارد که چهارمین شب به پاسداشت مقام هنری یدالله صمدی فیلمساز برجسته مراغی اختصاص دارد.

عطار تاکید کرد: این برنامه که با حضور مدیران فرهنگی استان آذربایجان شرقی، مراغه و نیز برخی از بزرگان سینما و هنرمندان تئاتر برگزار می شود، ضمن معرفی و گرامیداشت یدالله صمدی، با پیام زیست محیطی «بحران آب را جدی بگیریم» همراه خواهد بود.

دبیر برنامه شب های فرهنگی با اشاره به اینکه هر برنامه فرهنگی می کوشد تا باری از دوش مشکلات جهان معاصر بردارد، توضیح داد: تغییر الگوی مصرف آب نیز نیازمند راهکارهای اساسی فرهنگی است. امید می رود این برنامه نیز در انجام رسالت خود موفق باشد.

وی همچنین از تهیه کلیپ ۱۵ دقیقه ای، توسط سیامک جاوید خبر داد و گفت: این کلیپ روایت صمیمی از دقایق حیات ظاهری یدالله صمدی، بیان کننده امیدها، رنج ها و تلاش های انسانی برای اعتلای فرهنگ و هنر کشور است.

بنیاد عبدالقادر مراغی در شهرستان مراغه حامی و پشتیبان این برنامه فرهنگی و هنری است.