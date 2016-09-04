هدف اقتصادی مقاومتی تقویت بخش خصوصی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومیسازمان برنامه و بودجه استان فارس، ساسان تاج گردون در اولین جلسه هم فکری و کارگاه آموزشی عوامل اجرایی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس تاکید کرد: بدون شک در اجرای برخی برنامه ها و سیاست ها، ایراداتی وجود دارد که می توان با تفویض اختیار به استان ها، این نوع نگاه ها را در حوزه استانی ضمن اصلاح، توسعه و تقویت کرد.

وی با تاکید بر اینکه هر رفتاری برای برون رفت از هر بخش اقتصادی، نیازمند تعیین وظایف و ابلاغ تکالیفی است، اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک به ۱۵۲ موضوع در هیات دولت مصوب شده که بخشی از آن در حوزه استانی ابلاغ شده است، اما یک واقعیت انکارناپذیری که در این خصوص وجود دارد این است که یک استان به تنهایی نمی تواند برای عملیاتی کردن و نجات اقتصاد در شرایط مختلف، نقش آفرینی کند، بلکه باید با تمام مملکت مشارکت و تعامل چند سویه وجود داشته باشد.

رییس سازمان برنامه و بودجه استان و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس در بخش دیگری از سخنانش، بر ضرورت نقد منصفانه و تحلیل کافی پروژه ها و پیشنهادهای ارائه شده به منظور عملیاتی شدن موضوعات مرتبط توسط دستگاه های اجرایی استان فارس تاکید کرد و افزود: کلیه گروه های کارشناسی می بایست رفتارهای قانونی برای انجام این اقدامات و ملزومات مورد نیاز را در نظر گرفته و انجام کارها باید به طور عملیاتی و روتین باشند.

تاج گردون در عین حال بر ضرورت تعیین و رعایت سه مشخصه "وظایف"، "مسئولیت"و "خروجی کار"تاکید کرد و اظهار داشت: تلاش می کنیم تا گروه های کارشناسی، وظایف و مسئولیت آن ها مشخص و خروجی کار نیز تعیین شود و از پرداختن به حاشیه ها جلوگیری خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه هدف اقتصاد مقاومتی، تقویت بخش دولتی نیست، یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی را تقویت و فعال کردن بخش خصوصی به منظور از بین بردن بروکراسی اداری دانست.