عنوان«اختلاس» موضوع اختلافی مابا دادگاه بود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ترک همدانی پس از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: جلسه رسیدگی با حسن مدیریت رییس دادگاه به خاتمه رسید و آخرین دفاعیات اخذ شد و آخرین لایحه را به دادگاه می دهیم.

وی افزود: هم نظریه کارشناس رسمی مثبت بود و به طور کامل در مورد تمام موارد نظر داده و به آن پرداخته بود و هم با ریاست دادگاه هیچ کدام از طرفین مشکلی نداشتیم.

ترک همدانی با ابراز رضایت از روند برگزاری دادگاه اظهار داشت: فقط یک اختلاف نظر با ریاست دادگاه در مورد تفهیم اتهام و یا عناوین مجرمانه ای است که متهم مرتکب شده و وصف اتهامی تصرف غیرقانونی مد نظر ریاست دادگاه بود و ما نظرمان این بود که می تواندبا عنوان مجرمانه اختلاس تلقی کند.

وکیل مدافع جمعی از شکات سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: نظرمان این بود که مدیرعامل سابق تامین اجتماعی پول هایی را که به نمایندگان یا معاونت ریاست جمهوری یا کانون نخبگان عدل داده بود و گزارش کارشناس رسمی هم موید این مطلب بود، می توانست دارای این وصف باشد که با نفع خود یا دیگر برداشت کرده ولی ریاست دادگاه نظرشان این بود که وی قصد تملک برای خودش را نداشته و این وصف اختلاس را ندارد.

البته وارد جزئیات بیشتر نمی شوم چرا که جلسه محرمانه و غیر علنی بود.