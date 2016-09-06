هاشم بیگزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد تیم ملی ایران در دیدار برابر قطر گفت: با برخی انتقادها موافقم که از کیروش و یارانش در این چند روزه شده و فکر میکنم دفاع چپ و راست ما نتوانستند مقابل قطریها عملکرد قابل قبولی داشته باشند و همین مسئله باعث شد تا کمی فشار حملههای قطر روی دروازههای ما بیشتر شود.
بیگزاده در ادامه گفت: مشکل اصلی تیم ملی را نبود یک هافبک خلاق و طراح در وسط زمین میدانیم و متاسفانه تیم ملی از داشتن یک چنین هافبکی محروم است و این میتواند در دیدارهای آینده برای تیم ملی ما دردسرساز شود، زیرا تیم ما نیاز به یک هافبک بازیساز دارد تا بتواند مهاجمان را در موقعیت گلزنی قرار دهد.
وی در ادامه و در خصوص اتفاقات به وجود آمده در اواخر بازی گفت: من دقیقا نمیدانم چه اتفاقی افتاد که به یکباره بازیکنان با یکدیگر درگیر شدند، ولی باید در این موارد حواسمان بیشتر جمع باشد تا بهانه دست تیمهای عربی ندهیم، زیرا آنها همیشه دنبال بهانهجویی هستند تا امنیت کشورمان را زیر سوال ببرند.
بیگزاده در مورد دیدار تیم ملی ایران مقابل چین که روز سهشنبه برگزار خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه چین بازی اول خود را شکست خورده و در دیدار مقابل ما میزبان است، حتما از میزبانیاش به نحو احسنت استفاده خواهد کرد و تلاش میکند با یک بازی هجومی سه امتیاز این دیدار را از آن خود کند تا بتواند در کورس رقابت برای صعود به جام جهانی باقی بماند.
وی در ادامه تاکید کرد: مقابل چین حتی با یک امتیاز هم می توانیم راه خود را برای صعود به جام جهانی هموارتر کنیم.
هافبک صبای قم در خصوص دیدار تدارکاتی تیمش مقابل استقلال تهران گفت: بازیهای تدارکاتی فقط جنبه آمادگی دارد و برد و باخت در آن مهم نیست و مربیان عیار نفرات خود را میسنجند تا ببینید آنها در چه درجهای از آمادگی هستد.
وی تاکید کرد: به اعتقاد من بازی برای دو تیم بسیار مفید بود و هر دو مربی توانستند به آنچه که از نظر فنی میخواستند دست پیدا کنند.
بیگزاده در پایان خاطرنشان کرد: این تعطیلات به نفع بسیاری از تیمها خصوصا تیم ما بود و با شروع دوباره لیگ، صبا نتایج خوبی را کسب خواهد کرد و خود را به بالای جدول خواهد رساند.
