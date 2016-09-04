به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پوینده مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در همایش یازدهمین اجلاس شهرداران جاده ابریشم گفت: ایران یکی از مهمترین کانون‌های تاریخی جهان با میراث غنی در حوزه تاریخ، طبیعت و فرهنگ است. راه ابریشم نماد صلح، پیشرفت و تبادلات دوستانه برای کشورهای حوزه راه ابریشم حائز اهمیت است. در این میان نقش محوری ایران در کمربند جاده ابریشم به عنوان نگین مسیر طلایی باستانی، نقطه تعادل و مرکز ثقل توسعه امنیت بر منطقه خاورمیانه بر هیچ‌کس پوشیده نیست. کشورهای مسیر جاده ابریشم ظرفیت عظیمی دارند که در صورت همکاری دولت ها با یکدیگر مبادلات اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی جهان امروز را می توانند تغییر دهند.

وی افزود: برای بیشتر کشورهای حوزه راه ابریشم، راه جهانی شدن با راه ابریشم پیوند خورده است به صورتی که سیاست و برنامه‌های دولت ها به سرمایه‌گذاری و بازآفرینی این راه معطوف شده است. با این رویکرد ما با نگاهی کاملا مثبت در پی تعامل گسترده با کشورهای ذی‌نفع برای احیاء جایگاه اقتصادی و فرهنگی جاده ابریشم هستیم.

پوینده ادامه داد: در سال جاری ششمین شورای اجرایی جاده ابریشم سازمان جهانی جهانگردی در ارومیه برگزار شد و در آن سه محور تبلیغات و بازاریابی جاده ابریشم برای جذب توریست، احیای کاروانسراها و ابنیه قدیمی برای جذب گردشگری در حاشیه جاده و تسهیل در خصوص جاده ای ریلی و هوایی مورد توافق قرار گرفت البته منظور از احیای جاده ابریشم، ساخت دوباره آن نیست. بلکه منظور احیای پیوندها است و در بستر این پیوندها بسیاری از تازه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی شکل می گیرد.

مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی تصریح کرد: اکنون سیاست دولت در خصوص حفاظت، مرمت و احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی از شیوه تمرکزگرای دولتی و غیرمشارکتی به سمت تمرکز زدایی و مردمی تغییر یافته است بنابراین دولت ایران برای احیا و باز زنده سازی بناهای تاریخی و جذب سرمایه گذار بخش خصوصی اساسنامه صندوق احیا را به عنوان یک موسسه وابسته به سازمان میراث فرهنگی به تصویب رساند. بنابراین دولت تاکنون حق واگذاری و بهره برداری صدها بنای تاریخی را به عهده این موسسه قرار داده است. بنابراین این صندوق، ابنیه تاریخی را از طریق مزایدات دو مرحله ای عمومی برای مرمت، احیا و بهره برداری تحت قراردادهای مشارکت برای مدت زمان مشخص به بخش خصوصی واگذار می کند.

وی اضافه کرد: این موسسه، اکنون مدیریت واگذاری بیش از ۷۰۰ بنای تاریخی را در دستور کار قرار داده است و در سال گذشته موفق به واگذاری ۵۰ بنای تاریخی به سرمایه‌گذاران شده است.

در این برنامه سفیر کشور بنین، فیلیپین، تایلند، هند و برونئی، اسپانیا، پاکستان، ژاپن، گینه بیسائو، اندونزی، سنگال، تونس، هلند و بنگلادش به همراه رئیس بخش مطبوعات آلمان، معاون سفیر لهستان، مسئول سفارت سوئیس، رایزن ساحل عاج و کاردار شیلی در این برنامه حضور پیدا کردند.

در این برنامه همچنین شهرداران شهرهای ایرانی و خارجی در مسیر راه ابریشم نیز حضور دارند.