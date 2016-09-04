رقابت های فوتسال دسته اول امیدهای کشور در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های یک چهارم نهایی لیگ دسته اول فوتسال امیدهای کشور از ۱۷ شهریورماه سال جاری با شرکت ۴ تیم طی ۳ روز در قزوین برگزار خواهد شد.

تیم لوازم خانگی بهروز در نخستین دیدار این مرحله در خانه میزبان گیتی پسند اصفهان است.

دیدارهای دوم و سوم نماینده قزوین در این رقابت ها برابر تیم های اقلید فارس و ارژن شیراز برگزار می شود.

تیم لوازم خانگی بهروز نماینده قزوین در سالن شهید بابایی قزوین میزبان این رقابت ها است.

دعوت ورزشکاران قزوینی به اردوی تیم ملی

رامین رامندی و امیر قارلفی از قزوین به اردوی تیم مهای ملی بزرگسالان و زیر ۱۸ سال فراخوانده شدند.

رامندی از امروز در دومین مرحله اردوی تیم ملی بزرگسالان در مراغه شرکت می کند.

قارلفی به چهارمین اردوی آماده سازی تیم ملی زیر ۱۸ سال در زاهدان دعوت شد.

تیم های ملی کشورمان خود را برای رقابت های جهانی تایلند آماده می کنند.

نمایندگان استان در اردوی تیم ملی تکواندو نوجوانان

شکیلا کلهر، حدیثه اماره و فاطمه جعفری تکواندو کاران قزوینی به اردوی مرحله دوم تیم ملی نوجوانان شرکت می کند.

این اردو در تهران برگزار می شود و فاطمه صفرپور مربی قزوینی هم به عنوان سرمربی سکان دار تیم ملی تکواندو نوجوانان دختر است.

تیم ملی تکواندو نوجوانان دختر خود را برای یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰۱۶ که ۲۶ آبان در بورنابی کانادا برگزار می‌شود، آماده می کند.

آرین آرش تنها نماینده قزوین در تیم ملی تکواندو نوجوانان

پس از برگزاری رقابت های انتخابی درون اردویی تیم ملی نوجوانان که روز گذشته برگزار شد، آرش آرین به عنوان تنها نماینده قزوین به مرحله دوم اردوی تیم ملی راه یافت.

در این اردو ۲۹ تکواندو کار خود را برای یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰۱۶ در کانادا خود را آماده می کنند.

رقابت های انتخابی تیم ملی در تهران برگزار شد.

جشنواره فوتبال زیر ۱۲ سال استان قزوین برگزار شد

این جشنواره با شرکت ۱۸۰ فوتبالیست از سراسر استان در ورزشگاه شهید رجایی برگزار و ۴۰ بازیکن به اردوی تیم استان دعوت شدند.

تیم منتخب استان ۲۰ شهریور ماه راهی مسابقات قهرمانی کشور در رامسر می شود.