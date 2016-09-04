کاهش ۲۹ درصدی وقوع جرائم در شهرستان بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی و اقدامات پیشگیرانه عوامل انتظامی این شهرستان، آمار انواع جرائم در بروجرد کاهش چشمگیری داشته است.

وی افزود: در بررسی به عمل آمده آمار کاهش انواع جرائم حوزه استحفاظی این فرماندهی طی مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۲۹ درصدی داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد موفقیت پلیس را نتیجه تلاش شبانه روزی عوامل انتظامی این شهرستان و به کار گیری اقدامات پیشگیرانه ازجمله طرح آموزش همگانی و هشدار پلیسی در مساجد و مدارس، راه اندازی گشت های آشکار رعد و افزایش گشت های فوریتی پلیس ۱۱۰ و همچنین همکاری و تعامل بیشتر مردم با پلیس دانست.

سرهنگ دلیری ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردم با پلیس در اجرای طرح های پاکسازی و انتظامی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت غیرقانونی و مجرمانه توسط افراد فرصت طلب و قانون گریز، در اسرع وقت از طریق فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام تا نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.