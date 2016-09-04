به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان پلدختر در محورهای مواصلاتی این شهرستان، سه دستگاه کامیون کشنده که از استان های جنوبی کشور به استان های همجوار بارگیری شده بودند را توقیف کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: در بازرسی از خودروهای مذکور ، ۵۲ تن و ۸۰۰ کیلوگرم برنج، دو هزار دستگاه گوشی موبایل و هزار و ۷۴۸ عدد انواع لوازم جانبی گوشی خارجی قاچاق کشف و سه نفر در این رابطه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی لرستان، با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله های مکشوفه را هفت میلیارد ریال اعلام کردند، گفت: متهمان برای سیر مراحل قانونی با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

سردار قنبری به سوداگران اقتصادی هشدار داد، پلیس لرستان در مقابله با پدیده شوم قاچاق که باعث توقف چرخ کارخانجات داخلی می شود، از هیج کوششی دریغ نکرده و به شدت با مخلان اقتصادی برخورد می کند.