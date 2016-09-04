به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی سازمان؛ بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی کشور در پی اعزام هنرمندان ایرانی برای شرکت در نمایشگاه صنایع دستی گرجستان و عدم اجرای تعهدات از سوی مجری برگزار کننده و در نتیجه متضرر شدن این گروه از هنرمندان با اشاره بر اهمیت پیگیری این موضوع از سوی سازمان گفت: در پی اتفاقات اخیر و متضررشدن هنرمندان اعزامی برای شرکت در نمایشگاه صنایع دستی در گرجستان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور جهت احقاق حقوق تضییع شده هنرمندان کشورمان اقدامات لازم قانونی را به صورت جدی پیگیری می کند.

وی تاکید کرد : به همین منظور حراست سازمان در حال بررسی و تهیه گزارشی کامل در این زمینه بوده، همچنین متعاقب آن نیز اقدامات حقوقی برای بازگرداندن حقوق از دست رفته هنرمندان کشورمان به طور جدی درحال پیگیری است.

هنرمندان و صنعتگران کشورمان طی توافقی با مجری خصوصی برای شرکت در نمایشگاه صنایع دستی گرجستان اعلام آمادگی کردند که متاسفانه به دلیل عدم پایبندی مجری برگزاری نمایشگاه به تعهدات خود، هنرمندان شرکت کننده در این زمینه متضرر شده و از حضور در نمایشگاه بازماندند.