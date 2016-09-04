جاده ابریشم نمونه شاخص گفتمان فرهنگی در تاریخ کشورهای مختلف است

به گزارش خبرنگار مهر، استر کوئیش لاروش در دومین روز از اجلاس شهرداران جاده ابریشم ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران و شهر قزوین اظهار کرد: ماموریت یونسکو در کشورهای جهان توسعه پایداراست و در ۷۰ سال گذشته یونسکو در جهان تلاش کرده است تا گفتمان فرهنگی بین کشورهای مختلف را ایجاد کند.

وی از اهمیت جاده ابریشم صحبت کرد و گفت: این شبکه فقط تجارت کالا نبوده است و حرکت مداوم انسان ها موجب انتقال دانش ایده ها و افکار بوده که روی تاریخ و تمدن این منطقه تاثیر داشته است.

مدیر منطقه ای یونسکو در ایران افزود: خیلی از مسافرانی که در این مسیر حرکت کرده اند در این مسیر به تبادل دانش، علم، زبان ها و ادیان پرداخته اند.

وی بیان کرد: خیلی از شهرهای این مسیر به عنوان مراکز تجاری مهم تبدیل شده اند و شهر قزوین به عنوان شهر شعرا و خوشنویسان نیز در این مسیر نه تنها معرفی شده است، بلکه به یکی از مقاصد جاده ابریشم تبدیل شده است.

لاروش گفت: یونسکو برنامه ای برای مطالعه دقیق جاده ابریشم آغاز کرد و با تمرکز بر مراکز فرهنگی مختلف تاثیر این مسیر درتاریخ و تمدن بشر را بررسی کرده است و لذا صد ها دانشمند و محقق در کشورهای این منطقه به بررسی جاده ابریشم و اثار تاریخی آن در زندگی بشر و تمدن ها میپردازند.

وی تصریح کرد: برنامه یونسکو زنده کردن و احیاء این جاده و احیاء میراث و ارزش های مشترک برای رسیدن به توسعه پایدار است.

مدیر منطقه ای یونسکو بیان کرد: توسعه جوامع محلی، شناسایی اولویت ها برای توسعه گردشگری از محورهای فعالیت یونسکو درمطالعات جاده ابریشم است و در این مسیر نیز همکاری نزدیکی با سازمان میراث فرهنگی ایران داشتیم.

لاروش خاطرنشان کرد: سایت جاده ابریشم طراحی و اجرا شده است که از برنامه های مختلف پژوهشی برای ترویج گفتمان و صلح بین فرهنگی انجام شده است و امیدواریم که شما دوستان از این بستر اینترنتی استفاده کنید و در پایان از شهردار و استاندار قزوین به خاطر مهمان نوازیشان متشکریم و امیدواریم این اجلاس باعث همکاری بین کشورها در آینده شود.