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۱۳ شهریور ۱۳۸۵، ۱۶:۰۴

وزير امورخارجه آلمان :

ايران مسير پيچيده اي را براي حل پرونده هسته اي خود در پيش رو دارد

وزير امورخارجه آلمان با اشاره به موضوع هسته اي ايران اظهار داشت : به موفقيت گفتگو با ايران براي حل موضوع هسته اي اين كشور شك دارم .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس،"فرانك - والتر اشتاين ماير"  تصريح كرد : اگر گفتگوهاي آتي " خاوير سولانا " مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و " علي لاريجاني " دبير شورايعالي امنيت ملي ايران به موفقيت منجرنشود، نمي توان از مسير شوراي امنيت سازمان ملل اجتناب ورزيد .

وي كه در جمع سفراي آلمان در كشورهاي مختلف در برلين سخن مي گفت، خاطر نشان كرد : ايران مسير پيچيده اي را براي حل پرونده هسته اي خود در پيش رو دارد . " اشتاين ماير" افزود : با تمام اين وجود به موفقيت گفتگوها با ايران شك دارم .

وي همچنين روزشنبه درحاشيه نشست وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا در گفتگو با تلويزيون آ ار د تصريح كرد : امكان گزينه گفتگو با ايران همچنان ادامه داشته و مي توان از اين امر به جاي هرگونه اقدام نظامي استفاده كرد .

وزير امورخارجه آلمان در ادامه گفت : چنانچه ايران در روزهاي آتي گامي در جهت جلب نظر جامعه بين الملل برندارد، با تصميم شوراي امنيت روبرو خواهد بود . وي همچنين افزود : جامعه بين الملل تدابيرمحدود كننده اي را در قبال ايران اتخاذ خواهد كرد .

 اين در حالي است كه مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در نظر دارد در هفته جاري با مسئول تيم هسته اي ايران ديدار و درباره راهكارهاي مورد نظر براي حل موضوع هسته اي اين كشور گفتگو كند .

 

کد مطلب 376076

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