به گزارش خبرنگار مهر، کیمیا علیزاده در نشست مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز با اصحاب رسانه که عصر یکشنبه در سالن جلسات اداره کل ورزش برگزار شد، اظهار کرد: دورانی که می توانستم کودکی کنم در اردو حضور داشتم و این مهم سبب شد بزرگتر از سنم عمل کنم.

وی با بیان اینکه احترام خاصی برای مردم قائلم و هیچ گاه دل فردی را نشکسته ام، افزود: احترام به پدر و مادر پشتوانه موفقیت های من در عرصه های رقابتی بود.

نخستین بانوی مدال آور ایران در المپیک با اعلام اینکه زندگی قهرمانی سخت و مشکل است، خاطرنشان کرد: در این دوره از مسابقات با مشکل خاصی رو به رو نبودم شرایط برای مسابقه مهیا بود.

وی تصریح کرد: به واسطه تمامی اقدامات انجام شده از مدال کسب شده راضی نیستم، مردم و فدراسیون باید انتطار مدال طلا را از من داشته باشند.

وی با بیان اینکه امید است با حمایت های بیشتر این مهم محقق شود، گفت: در میدان رقابت های المپیک به این نتیجه رسیدم زحماتی که کشیدم اندازه برنز بوده است اما تمام تلاش خود را برای کسب مدال طلا به کار خواهم گرفت.