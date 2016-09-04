به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا حسنی با اشاره به حادثه واژگونی خودروی پژو گفت: این تصادف در ساعت ۱۲ و ۵۰ دقیقه ظهر امروز یکشنبه در اتوبان قم تهران رخ داد که به واسطه آن یک دستگاه پژو واژگون شد.

وی تصریح کرد: این حادثه در مقابل آرامستان بهشت معصومه رقم خورد که پس از وقوع حادثه عوامل اورژانس با چهار آمبولانس خود را به محل حادثه رساندند که نخستین آمبولانس در مدت زمان کمتر از پنج دقیقه به محل حادثه رسید.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم بیان داشت: در ارزیابی اولیه مشخص شد خودرو واژگون شده پنج سرنشین داشته که به علت مکانسیم سخت و سهمگین واژگونی و نیز شدت بسیار سنگین آسیب‌های وارده دو نفر در محل و دردم فوت کردند که یک مرد و یک زن بود.

وی افزود: در این حادثه متأسفانه سه نفر هم مجروح شدند که وضعیت آنها بسیار بدحال و وخیم است.

حسنی ادامه داد: عوامل اورژانس ۱۱۵ قم در این حادثه عملیات احیا انجام دادند و مصدومان را به سرعت به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل کردند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم گفت: متأسفانه آخرین خبرها از بیمارستان نیز از فوت دو مجروح بدحال دیگر با وجود تلاش‌های بی وقفه و خستگی ناپذیر پرسنل اورژانس۱۱۵وپرسنل بیمارستان که با عملیات احیا به بیمارستان منتقل شده بودند، حکایت دارد.

وی افزود: تنها مجروح این حادثه تلخ ودلخراش نوجوانی حدودا ۱۵ ساله است که در بیمارستان تحت درمان است.