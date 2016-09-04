وقت صحن حق الناس است آن را فدای مقاصد شخصی نکنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جدیدی در دویست و هشتاد و هشتمین جلسه شورا، گفت: تذکرات در صحن شورا باید کتبی باشد و اینکه برخی تنها به تذکرات شفاهی اکتفا می کنند بیشتر به تضییع وقت مردم می انجامد .

وی ادامه داد: اگر قرار است هر اتفاقی در فضای مجازی می افتد آن ر ا به عنوان تذکر بیان کنیم دیگر وقتی برای رسیدگی به مشکلات مردم باقی نمی ماند .

جدیدی تصریح کرد: وقت صحن شورا متعلق به مردم و حق الناس است و تذکرات شفاهی محملی در این مجال ندارند .

معاون نظارت شورا در ادامه به موضوعات اخیر در فضای رسانه ها پرداخت و گفت: متاسفانه فضای تهمت زدن و پرونده سازی بر علیه اعضای شورا هر روز بیشتر می شود و اگر جلوی این قضیه گرفته نشود خشک و تر با هم می سوزند.