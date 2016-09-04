به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گروه تروریستی بوکوحرام در حمله به روستایی واقع در جنوب شرقی کشور نیجر، ۵ نفر از ساکنان آن را به قتل رساندند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، تروریست های بوکوحرام سوار بر شترهای خود در حمله‌ ای شبانه به روستایی واقع در ۷۵ کیلومتری شهر «دیفا» در نیجر، خانه‌ های این روستا را به آتش کشیده و سپس متواری شدند.



در این حمله ۵ روستاییِ این منطقه کشته و تعدادی نیز به شدت زخمی شدند.

تا کنون اطلاعات بیشتری درباره تلفات و خسارت های این حمله از سوی مقامات کشور نیجر منتشر نشده است.