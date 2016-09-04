به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش سوریه در ادامه درگیری های سنگین خود با عناصر مسلح در حلب واقع در شمال این کشور به پیروزی بزرگی دست یافت.

بر اساس این گزارش ارتش سوریه پس از درگیری های سنگین با عناصر مسلح در حلب، موفق شد کنترل دانشکده تسلیحات را در جنوب این شهر مجددا در اختیار بگیرد.

نیروهای ارتش سوریه همچنین به پیشروی خود در این منطقه ادامه می دهند تا مناطق شرقی حلب را به صورت تقریبا کامل محاصره کنند.

به علاوه مراکز تجمع مسلحین در این منطقه نیز هدف حملات توپخانه ای و موشکی ارتش سوریه قرار گرفت.

از سوی دیگر بر اثر حملات گروه های مسلح به نبل و الزهرا در حومه شمالی حلب، ۲ نفر جان خود را از دست دادند و شماری دیگر نیز زخمی شدند.

نیروهای موسوم به ارتش آزاد نیز با حمایت ترکیه کنترل ۸ روستا را در شرق و جنوب الراعی واقع در مرزهای سوریه و ترکیه در اختیار گرفتند.