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۲۳ آبان ۱۳۸۲، ۱۱:۱۰

دكتر محمدحسين قريب مديرعامل باشگاه استقلال تهران در گفت و گو با"مهر":

با اين حركات اعتبار ورزش ما زير سوال مي رود

اتفاقي كه در ورزشگاه آزادي افتاد بازتاب هاي منفي براي كشورمان خواهد داشت.

دكتر محمدحسين قريب مديرعامل باشگاه استقلال تهران بابيان مطلب فوق به خبرنگار "مهر" افزود: با توجه به سطح فرهنگ وشعور شهروندان ايراني كه در نزد خاص و عام زبانزد است، انتظار مي رود در محيطهاي اجتماعي و بويژه ورزش اين ويژگي به عينيت برسد و تبلور پيدا كند.
قريب افزود: با توجه به اينكه مسابقه تيم ملي مقابل كره شمالي از طريق تصاويز تلويزيوني براي تمام دنيا پخش شده ، اين حركت تماشاگران مي تواند عاملي منفي براي اعتبار نظام جمهوري اسلامي ايران باشد، ضمن اينكه بروز چنين وقايعي در بازيهاي باشگاهي و تيمهايي كه طرفداران زيادي دارند نيز قابل توجيه نيست حال در بازيهاي ملي كه وجهه نظام مطرح است تبعات بدتري خواهد داشت.

مديرعامل باشگاه استقلال درادامه تصريح كرد: از هواداران واقعي فوتبال مي خواهيم كه باغلبه عقل بر احساسات خود اجازه ندهند تا جو ورزشگاهها به تشنج كشيده شود و بايد با اقدامات پيش گيرنده جلوي برخي از تماشاگرنما راكه به مسايل اخلاقي وملي اهميتي نمي دهد گرفت.
قريب در پايان گفت: اگر AFC فوتبال ما را با محروميت مواجه كند، ضرور و زيان آن براي فوتبال ما بسيار خواهد بود و احتمال دارد ميزباني رقابتهاي مهمي چون جام باشگاههاي آسيا و يا جام ملتها را كه پيشنهاد ميزباني آن را داده ايم از ايران سلب نمايد.

کد مطلب 37610

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