با اين حركات اعتبار ورزش ما زير سوال مي رود

دكتر محمدحسين قريب مديرعامل باشگاه استقلال تهران بابيان مطلب فوق به خبرنگار "مهر" افزود: با توجه به سطح فرهنگ وشعور شهروندان ايراني كه در نزد خاص و عام زبانزد است، انتظار مي رود در محيطهاي اجتماعي و بويژه ورزش اين ويژگي به عينيت برسد و تبلور پيدا كند.

قريب افزود: با توجه به اينكه مسابقه تيم ملي مقابل كره شمالي از طريق تصاويز تلويزيوني براي تمام دنيا پخش شده ، اين حركت تماشاگران مي تواند عاملي منفي براي اعتبار نظام جمهوري اسلامي ايران باشد، ضمن اينكه بروز چنين وقايعي در بازيهاي باشگاهي و تيمهايي كه طرفداران زيادي دارند نيز قابل توجيه نيست حال در بازيهاي ملي كه وجهه نظام مطرح است تبعات بدتري خواهد داشت.



مديرعامل باشگاه استقلال درادامه تصريح كرد: از هواداران واقعي فوتبال مي خواهيم كه باغلبه عقل بر احساسات خود اجازه ندهند تا جو ورزشگاهها به تشنج كشيده شود و بايد با اقدامات پيش گيرنده جلوي برخي از تماشاگرنما راكه به مسايل اخلاقي وملي اهميتي نمي دهد گرفت.

قريب در پايان گفت: اگر AFC فوتبال ما را با محروميت مواجه كند، ضرور و زيان آن براي فوتبال ما بسيار خواهد بود و احتمال دارد ميزباني رقابتهاي مهمي چون جام باشگاههاي آسيا و يا جام ملتها را كه پيشنهاد ميزباني آن را داده ايم از ايران سلب نمايد.