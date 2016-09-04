به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی هیئت فوتبال استان، جواد ششگلانی گفت: از هفته پنجم دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس تهران روز شنبه - ۲۰ شهریور ماه - از ساعت ۱۷:۱۵ در استادیوم اختصاصی تراکتورسازی تبریز برگزار خواهد شد.

وی افزود: از عموم هواداران محترم تقاضا می‌کنیم حدالمقدور از طریق گیرندگان خود از منازل پیگیر بازی باشند.

رئیس هیات فوتبال آذربایجان شرقی تصریح کرد: در این بازی بیشتر از ۵ هزار برگ بلیط فروخته نخواهد شد و البته ۱۰ درصد سکوها در اختیار هواداران تیم میهمان قرار خواهد گرفت.

گفتنی است پیش از این اعلام شده بود این بازی از ساعت ۱۸:۴۵ برگزار خواهد شد که بدین ترتیب با اعلام ششگلانی زمان برگزاری آن تغییر یافته است.