اعضاي گروه 1+5 هفته جاري در برلين درباره ايران رايزني مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،"مارتين يگر" سخنگوي وزارت امورخارجه آلمان با اعلام اين خبرافزود : مديران ارشد سياسي كشورهاي آلمان، روسيه ، فرانسه ، آمريكا ، فرانسه و انگليس در برلين گردهم آمده تا روند پرونده هسته اي ايران را مورد بررسي قرار دهند .

اين در حالي است كه خبرگزاري آلمان به نقل از يك ديپلمات روسي گزارش داد : ديدار اعضاي گروه 1+5 در برلين در تاريخ 7 سپتامبر ( 16 شهريور ) برگزار خواهد شد .

از سوي ديگر " خاوير سولانا " مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز قرار است هفته جاري با "علي لاريجاني" دبير شوراي عالي امنيت ملي ديدار و گفتگو كند.

اين ديدار و گفتگوها در حالي انجام مي شود كه آمريكا بدون توجه به نتايج احتمالي ديدار لاريجاني و سولانا در حال اعمال فشار بر روسيه و چين و همراه كردن آنها با اعمال تحريم عليه ايران است .

" جان بولتون " سفير آمريكا در سازمان ملل اظهار داشت : تا انجام ديدار و گفتگوي مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران هيچ تصميمي در جهت اعمال تحريم عليه ايران اتخاذ نخواهد شد .