خبرگزاری ایسنا نوشت: مکانیسم عطسه به چه صورت است ؟کسانی که عطسه می کنند دچار چه واکنشی در مجرای تنفسی و بینی خود می شوند تاکنون هیچ کس با چشم باز عطسه نکرده است تحریک بینی باعث بروز عطسه در افراد سرماخورده می شود واکنش های عصبی نیز می توانند موجب بروز عطسه شوند.

عطسه کردن یکی از چندین عجایب بدن انسان است و نوعی رفلاکس حفاظتی محسوب می‌شود.

زمانی که چیزی مانند غبار یا گرده باعث تحریک درون بینی می‌شود، پایانه‌های عصبی کوچک درون بینی یک پیام را به مغز می‌فرستند که در مقابل پیامهایی را به بخش‌های مختلف بدن به منظور تسهیل عطسه می‌فرستد.

به گزارش ام.ان.ان، رویدادهای زیادی در این زمان در کسری از ثانیه اتفاق می‌افتند. عضلات سینه بر ریه‌ها فشار آورده تا موجی از هوا را به بیرون بفرستند. گلوی فرد تنگتر شده و باعث می‌شود تا هوا از میان بینی با سرعت بیش از ۱۶۰ کیلومتر در ساعت خارج شود.

زمانی که عطسه می‌کنید، بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ قطره حاوی باکتری از بینی و دهان به بیرون فرستاده می‌شود. کسانی که سرما خورده‌اند به همین دلیل عطسه می‌کنند، چرا که تورم موجود در مجرای بینی باعث ایجاد تحریک می‌شود.

این فرآیند به قدری جالب است که موضوع تحقیقات زیادی قرار گرفته است. برای مثال محققان موسسه فناوری ماساچوست در سال جاری، تحقیقاتی در مورد چگونگی حرکت قطرات توسط عطسه انجام داده‌اند که نتایج آن در مجله Medicine منتشر شده است.

عطسه افراد با هم متفاوت است. برخی از حملات عطسه‌ای برخوردارند که نوعی واکنش عصبی است و به خود فرد بستگی دارد. برخی انسان‌ها ممکن است ۱۰ تا ۲۰ بار پشت سر هم عطسه کنند که این امر به میزان تحریک داخل بینی بستگی دارد.

شاید شما هم این موضوع را شنیده باشید که هیچ کس نمی‌تواند با چشم باز عطسه کند. این امر تنها یک نوع واکنش است، مانند زمانی که زانو ضربه خورده و پا به بالا می‌پرد.