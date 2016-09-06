مصدق گودرزی‌فر در گفتگوبا خبرنگارمهر اظهار داشت: براساس پیش بینی‌های هواشناسی مبنی برادامه طوفان تا امروزغلظت ذرات معلق در هوا به سه برابر حد مجازمعادل ۳۷۶ میکرو گرم بر متر مکعب رسید.

کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی استان گفت: طی شبانه روز گذشته سرعت وزش باد همراه با غبار ۶۰کیلومتر بر ساعت گزارش شد که موجب کاهش کیفیت هوا دید افقی و در مناطقی اختلال جاده‌ای شد. این روند تا اواخر وقت امروز ادامه دارد و سرعت وزش باد به ۹۰ کیلومتر خواهد رسید.

مصدق گودرزی‌فر با اشاره به اینکه طوفان و گردوخاک در جغرافیای منطقه سیستان وشهرهای زابل، زهک، هامون، هیرمند و زهک روی داد، افزود: این پدیده جوی شهرهای جنوبی استان را نیز تحت تاثیر قرار داد وشاهد وزش باد و گردوخاک در این مناطق نیز بوده‌ایم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان نیز در این خصوص گفت: طی یک هفته گذشته بیش از ۹۰۰ سبد غذایی بین مردم طوفان زده منطقه توزیع شده است.

رسول راشکی افزود: با وقوع طوفان گردوخاک ۳۲ نیروی هلال احمر در قالب ۶ تیم عملیاتی در منطقه حضوریافتند تا در صورت بروز مشکل به شهروندان امدادرسانی کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت ۲۲۲ سبد غذایی در روستاهای زابل، ۳۷۴ سبد غذایی در هیرمند و ۳۳۰ سبد غذایی در پنج روستای زهک توزیع شد.