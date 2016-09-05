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۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۵۸

ترافیک صبحگاهی در باند جنوبی آزاد راه کرج -تهران

ترافیک صبحگاهی در باند جنوبی آزاد راه کرج -تهران

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با تشریح آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور از ترافیک صبحگاهی در باند جنوبی آزاد راه کرج - تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم‌ اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج-تهران از پل فردیس تا پل کلاک و باندجنوبی آزادراه کرج-قزوین از پل استاندارد تا پل فردیس ترافیک نیمه سنگین و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: بر همین اساس تمامی راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور بیان کرد: کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ - شاهرود بسته است؛ همچنین محور فیروزکوه محدوده شمبله تا پل سلطانی تا ۱۷ شهریور از شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ مسدود است.

کد مطلب 3761190

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