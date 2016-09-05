تست اعتیاد ازرانندگان در جاده های زنجان تشدید می شود

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به طرح تست اعتیاد رانندگان در جاده های استان زنجان تاکید کردو افزود: طی پنج ماهه سال جاری از هزار و ۹۷۷ راننده تست اعتیاد گرفته شده که تست ۳۴ نفر مثبت بوده است.

وی با بیان اینکه طی همین بازه زمانی از ۷۷۰ راننده هم تست الکل گرفته شده که تست سه نفر مثبت بوده است، گفت: در این میان پلیس راه با رانندگانی که تست اعتیاد و الکل آنها مثبت بوده برخورد می کند و ۶ ماه گواهی نامه آنها توقیف شده و همچنین دو میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ نمره منفی داده برای رانندگان خاطی ثبت می شود.

شیر محمدی با بیان اینکه امسال پلیس تست اعتیاد و الکل رانندگان را جزو برنامه‌های اولویت‌دار خود قرار داده است، تاکید کرد: طی سال جاری پلیس بر تست سلامت رانندگان تاکید جدی دارد چرا که توجه به این امر مهم باعث کاهش تصادفات می‌شود.

وی یاد آور شد: متأسفانه طی پنج ماهه سالجاری براساس بررسی های های انجام شده بیش از هشت درصد از تصادفاتی که در جاده‌های استان زنجان رخ داده رانندگانی هستند که اعتیاد داشته و یا الکل مصرف کرده‌اند و عامل بروز تصادفات شده اند.

شیرمحمدی گفت: متاسفانه برخی از رانندگان به علت استفاده از الکل و مواد مخدر تعادل لازم برای رانندگی را ندارند و با وضعیت نامناسب اقدام به رانندگی می کنند و با این کار جان خود و دیگران را به خطر می اندازند.