پزشكان تاييد كردند بازيكن كره اي مشكلي ندارد

صادق درودگر از مسوولان اجرايي فدارسيون فوتبال در بازي ايران مقابل كره شمالي در گفت و گو باخبرنگار "مهر" اظهار داشت: پس از اينكه بازيكن كره اي مصدوم شد به همراه ناظر بازي، داور چهارم و نماينده تيم كره شمالي در بيمارستان فارابي حاضر شديم دراين بيمارستان دكتر نجفي ميرزايي آسيب هاي بازيكن كره اي را بررسي و معاينه كردند و در نهايت اعلام كردند كه اين بازيكن هيچ مشكلي ندارد و آسيبي به سيستم بينايي او وارد نشده و او تمارض كرده است.



وي افزود: اين تشخيص به صورت كتبي به نماينده AFC از بحرين ارايه شد و در گزارش داوران نيز غير قانوني بودن حركت بازيكنان كره براي خروج بدون مجوز از زمين ذكر شده است و آورده شده كه حركت بازيكن كره اي تحريك آميز و عمدي بوده و هيچ مشكلي از بابت آسيب ديدگي ندارد با اين حساب بازي سه بر صفر به سود ايران اعلام شد ضمن اينكه در مورد پرتاب نارنجك و تبعات آن براي كشور ما نيز AFC رسيدگي و اعلام نظر خواهد كرد.

درودگر در ادامه تصريح كرد: حركت صورت گرفته از سوي اين تماشاگر نشان مي دهد كه اين تماشاگر ايراني نيست و با فوتبال ما دشمن است وگرنه در يك بازي ملي هيچگاه اين حركات نبايد صورت گيرد.