فراهم ساختن «۱۵ دقیقه طلایی» برای اهداکنندگان خون

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر پورفتح اله با تاکید ویژه بر اهمیت تکریم اهداکنندگان خون گفت: هر اهدا کننده باید فضای مناسبی برای استراحت به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه داشته باشد و این بهترین زمان برای تاثیر گذاری بر روی اهدا کننده و همراهان وی است. تبدیل یک اهداکننده به اهدا کننده مستمر خون را می توان با ارتباط خوب همکاران اهدا و در اختیار قرار دادن اطلاع کافی به همراهان آنها در این ۱۵ دقیقه طلایی رقم زد.

وی با ذکر این نکته که اهداکنندگان خون که به سن معافیت از اهدای خون رسیده اند، سال های بسیار سازمان را برای تامین خون مورد نیاز جامعه همراهی کرده اند، گفت: انصاف این است که در این دوران انتقال خون آنان را همراهی کند و باید همه مدیران سازمان برای تکریم ویژه این عزیزان برنامه ریزی کنند.

پورفتح اله در ادامه سخنان خود گفت: استفاده از برنامه ریزی و اطلاع رسانی قبل از فرستادن تیم های سیار به مناطق مختلف شهری می تواند اهدای خون آگاهانه را که هدف سازمان انتقال خون است، افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه بهترین و کاربردی ترین روش برای نوشتن دستورالعمل روش انجام استاندارد کارها (sop)استفاده از افرادی است که از ابتدا فرآیند های مختلف کار را دنبال می کنند، افزود: همه ی نظرات در مورد sop ها باید توسط مدیران استانی از سراسر کشور جمع آوری شود و به صورت طرح کلی و یکسان در اختیار ستاد مرکزی قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران همچنین افزود: دستور العملی که از درون سازمان تدوین می شود بسیار کاربردی تر از دستور از بالا خواهد بود.

پورفتح اله در ادامه با مهم خواندن سازمان های مردم نهاد گفت: ارتباط همه ادرات کل انتقال خون سراسر کشور با خیرین و سازمانهای مردم نهاد می تواند قدرت عظیم و نهفته ای را در سازمان ایجاد کند که در پیشبرد اهداف سازمانی بسیار کمک کننده خواهد بود.

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران با اشاره به ناکافی بودن نیروهای سازمان در بحران گفت: پیشرفت یا گسترش منابع انسانی بحث مهمی در دنیای مدیریت امروز است. در کشورهایی مانند فرانسه سازمانها موظفند که کلاسهای بازآموزی و ضمن خدمت خود را برای بروز رسانی اطلاعات علاوه بر پرسنل شاغل، به نیروهایی که در گذشته در آن سازمانها مشغول به کار بودند نیز اختصاص دهند، زیرا معتقدند از این نیروها می توان بدون صرف هزینه مجدد در مراکز دیگری استفاده کرد؛ بر این اساس به نظر می رسد پیگیری آموزش و بازآموزی نیروهای طرحی پس از پایان طرح در کنار بازنشستگان با تجربه می تواند ذخیره ی با ارزشی برای نیروی انسانی سازمان انتقال خون ایران در مواقع بحرانی باشد.