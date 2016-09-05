  1. استانها
  2. زنجان
۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۳۲

معاون پژوهش وبرنامه ریزی آموزش وپرورش استان زنجان :

۸۵ درصد دانش آموزان زنجانی برای سال جدید تحصیلی ثبت نام کرده اند

۸۵ درصد دانش آموزان زنجانی برای سال جدید تحصیلی ثبت نام کرده اند

زنجان- معاون پژوهش وبرنامه ریزی آموزش وپرورش استان زنجان گفت: در مجموع در تمام مقاطع ۸۵ درصد از دانش آموزان ابتدایی، راهنمایی و متوسطه  در زنجان برای سال جدید تحصیلی ثبت نام کرده اند.

محمود سیفی نیا درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای سال تحصیلی جدید بیش از ۱۷۹ هزار دانش آموز زنجانی ثبت نام کردند و این تعدادنسبت به سال گذشته بیش از ۳ هزارنفر افزایش دارد.

معاون پژوهش وبرنامه ریزی آموز ش و پرورش استان زنجان گفت: در مجموع در مدارس پایه ابتدایی استان زنجان هم بیش از ۹۶ هزار و۷۹۰ نفرثبت نام کرده اند که ۱۷ هزار و ۵۴۳ نفراز آنها کلاس اولی هستند.

سیفی نیا اظهار کرد: در مجموع و تاکنون ۹۹ درصد از دانش آموزان در مقطع ابتدایی ثبت نام کرده اند و مشکلی هم تاکنون در زمینه ثبت نام دانش آموزان به وجود نیامده است. 

معاون پژوهش وبرنامه ریزی آموزش وپرورش استان زنجان تاکید کرد: در مجموع در تمام مقاطع تاکنون ۸۵ درصد از دانش آموزان ابتدایی، راهنمایی و متوسطه استان زنجان برای سال جدید تحصیلی ثبت نام  کرده اند و ثبت نام در مقطع متوسطه کمتر بوده است. 

سیفی نیا اظهار کرد: ۲ هزار و ۲۰۰ آموزشگاه هم برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵  آماده شده است و بیش از ۱۵ هزار معلم در تعلیم و تربیت دانش آموزان در استان فعالیت خواهند داشت. 

کد مطلب 3761270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها