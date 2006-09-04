دولت بوش در مبارزه با تروريسم دچار اشتباهات متعدد شده است / حماس و حزب الله ريشه هاي عميقي در جوامع خود دارند

به گزارش خبرگزاري مهر، سوروس در تحليل خود در روزنامه ديلي استار لبنان، با اشاره به سياست خاورميانه اي آمريكا و همچنين جنگ اخير رژيم صهيونيستي عليه لبنان كه با حمايت آمريكا انجام شد، نوشت : شكست اخير اسرائيل براي تسليم، حزب الله بيانگر ضعف هاي بسياري در جنگ عليه تروريسم است.

وي درباره اين اشتباهات گفت : يكي از اين ضعفها اين است كه حتي اگر اهداف ، تروريستها باشند، قربانيان آن غير نظاميان هستند و درد و رنجي كه بر آنها حادث مي شود، سبب تقويت اقدامات تروريتي خواهد شد.

وي ادامه داد: اسرائيل براي توجيه حملات خود( و كشتار مردم بيگناه و تخريب خانه هاي آنها) دفاع از خود را در برابر حملات موشكي حزب الله به پيش مي كشيد،اما تل آويو بايد در هدف گيري بيشترين دقت را به كار بندد تا اينكه غير نظاميان كمترين آسيب را ببينند.

كشتار غيرنظاميان و آسيب ديدن زير ساخت هاي لبنان به باور سوروس خشم مسلمانان و همچنين جهان را عليه اسرائيل بر انگيخته و حزب الله را از يك نيروي متجاوز به يك نيروي مقاومت و قهرمان تبديل كرده است و ضعف لبنان نيز سبب شده است تا مهار حزب الله مشكل تر شود.

ضعف ديگر مبارزه با تروريسم به زعم سوروس اين است كه اين امر بسته به اقدام نظامي و كنار گذاشتن رويكردهاي سياسي است.

وي تصريح كرد: اسرائيل از لبنان و سپس از غزه به طور يكجانبه بدون انجام گفتگويي با دولت لبنان و دولت خودگردان عقب نشيني كرد و تقويت حزب الله و حماس پيامد مستقيم اين رويكرد است.



به گفته اين فعال سياسي و مدير مؤسسه "جامعه باز" در آمريكا ، مفهوم مبارزه با تروريسم در مسيري ايستاده است كه "ما" را از "آنها" جدا مي كند و اين امررا كه اقدامات ما شكل دهنده رفتار آنهاست، انكار مي كند.

سوروس در باره ضعف سوم مي گويد: مفهوم مبارزه با تروريسم ،جنبش هاي سياسي مختلفي را كه از تاكتيكهاي تروريستي استفاده مي كنند، در كنار هم قرار داده و تمايز بين اين گروهها نظير حماس، حزب الله، القاعده و گروههاي تروريست سني را امري مشكل تر كرده است.

وي مي نويسد: نه حماس و نه حزب الله را نمي توان در مبارزه با تروريسم هدف قرار داد، به خاطر اينكه آنها داراي ريشه هاي عميق در جوامع خود هستند و هنوز تفاوتهاي بسياري بين اين گروهها با ديگران وجود دارد.

وي همچنين به سياست هاي اشتباه اسرائيل در قبال ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان اشاره مي كند و مي گويد: زماني كه اسرائيل از غزه و از بخش هايي از كرانه باختري شروع به عقب نشيني كرد، جيمز ولفونسن مامور سازمان ملل شش مسئله را بر شمرد كه اسرائيل بايد براي رفاه فلسطيني ها انجام مي داد تا خود را به طيف هاي ميانه رو نزديك كند كه هيچكدام آز آنها را انجام نداد.